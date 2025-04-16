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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'CHP'ye kayyum atanıyor' iddialarına yalanlama! "Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun müeyyidelerle karşılaşacak"

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" şeklinde ortaya çıkan iddialar üzerine İletişim Bakanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'CHP'ye kayyum atanıyor' iddialarına yalanlama! "Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun müeyyidelerle karşılaşacak"
Begüm Özkaynak

Sosyal medyada CHP'ye yarın kayyum atanacağı iddiası gündem olmuştu. İddiaların doğru olmadığı ortaya çıkarken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

"BİLGİ KİRLİLİĞİNE SEBEP OLACAK PAYLAŞIMLAR YAPAN KİM OLURSA OLSUN MÜEYYİDELERLE KARŞILAŞACAK"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Sosyal medyada kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan ve dezenformasyon içeren paylaşımlar yargı süreçlerinin yanı sıra toplumsal hayatımıza da zarar verebilmektedir.

Son örneğine de bugün şahit olduğumuz bu dezenformasyon faaliyetlerine karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız ivedilikle harekete geçmekte, gereken tedbirleri almaktadır.

Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır.

Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunmaktadır.

Tüm basın kişi ve kurumlarımızın haberciliğin temel değerleri olan hakikat, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine saygı göstermeleri, mesleklerini bu prensip ve sorumluluklara bağlı şekilde icra etmeleri, demokrasimizin ve milli menfaatlerimizin zarar görmemesi açısından oldukça önemlidir."

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya CHP Fahrettin Altun
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