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İletişim Başkanı Altun açıkladı! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 20 Haziran'da çalışma ziyareti için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Altun açıkladı! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye'ye geliyor
Metin Yamaner

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan’ı İstanbul’da kabul edeceklerdir."

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Nikol Paşinyan
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