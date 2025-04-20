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İletişim Başkanı Altun'dan CHP Grup Başkanvekili'ne yanıt: 'Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Her meseleyle ilgili fikri olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs adım adım giderken gıkını çıkartmıyor" diyerek, Bakan Fidan'a tepki gösterdi. Emir'in sözlerine İletişim Başkanı Altun'dan yanıt geldi. İşte detaylar...

İletişim Başkanı Altun'dan CHP Grup Başkanvekili'ne yanıt: 'Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır'
Cansu Akalp

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tepki gösterdi.

"En yakınımız olması gereken 4 Orta Asya ülkesi KKTC’yi, Kıbrıs Barış Harekatı'nı tanımamak için imza atıyor" diyen Emir, "Her meseleyle ilgili fikri olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs adım adım giderken gıkını çıkartmıyor, MİT’in emniyet verilerinin sızmasına susuyor ama Halil Falyalı’dan Yasin Ekrem Serim’in alıp da kendisine vermediği 5 tane kasetin peşinde koşuyor" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından Murat Emir'in sözlerine yanıt verdi. "CHP’li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir." diyen Altun şu ifadeleri kullandı;

"Tüm uyarılarımıza ve dezenformasyonlarını açık gerçeklerle çürütmemize rağmen bazı CHP’li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir. Bu şahıslar, iftiraları ayyuka çıkmasına rağmen kamuoyundan özür dilemek yerine yalan bataklığına daha da çekilmektedirler.

Bu sorumsuz tavır, doğrudan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vatanımız için büyük bir özveriyle çalışan bakanlarımızı ve ülkemizin kıymetli isimlerini hedef almakta; kamuoyunu yalan ve iftiralarla yönlendirme gayesi taşımaktadır.

Aziz milletimiz, bu kirli algı operasyonlarının da sistematik dezenformasyon girişimlerinin de farkındadır. Bu millet; kimin samimiyetle hizmet ettiğini, kimin iftira ve karalama siyasetinde boğulduğunu çok iyi bilmektedir.

Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda, ifsada değil inşaya, yıkıma değil yapıya odaklanan anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır.

Bu iftiraları dillendirenleri kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeye ve açık bir şekilde kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz."

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CHP Fahrettin Altun uyarı
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