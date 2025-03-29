İletişim Başkanı Altun'dan CHP liderine sert tepki: Linç ettirme çabasında!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı son açıklamalara tepki geldi. Maltepe Mitingi'nde yeni boykot listesini açıklayan CHP lideri Özel, mitingi göstermeyen başta NTV olmak üzere Doğul Grubu'nu hedef almıştı.

CHP lideri Özel'in Türkiye'yi germe ve kutuplaşma çabası içerisinde olduğunu söyleyen Altun, "Bu çabanın aziz Milletimiz nazarında bir hükmü yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği gibi, siyaset ayrıştırma değil, birleştirme sanatıdır." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şöyle;

"CHP Genel Başkanının bugün bir açık hava toplantısında birçok medya kuruluşuna yönelik sarf ettiği ifadeler ve millî firmalara yönelik yaptığı sözde boykot çağrıları, partisinin ideolojik saplantılarını yansıtmakta, siyasal acziyetini gözler önüne sermektedir.

Söz konusu, Batılı medya kuruluşları olunca ilgi dilenciliği yapıp ülkesini pervasızca şikayet eden CHP Genel Başkanı, binlerce emekçinin alın teriyle basın yayın faaliyetinde bulunan yerli ve millî medya kuruluşlarına kin kusuyor. İdeolojik kumpanyalarına katılmayan, işinde gücünde hangi yerli firma ve kuruluş varsa kervana takıp linç ettirme çabası içine giriyor.

Bu, ülkeyi germe, insanları ayrıştırma, toplumu kutuplaştırma çabasıdır.

Bu çabanın aziz Milletimiz nazarında bir hükmü yoktur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği gibi, siyaset ayrıştırma değil, birleştirme sanatıdır.

Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde bu esası bir kez daha hatırlatmak isteriz."