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  4. İletişim Başkanı Altun 'hedefi' açıkladı: 'Sanatçılarımızın gücüyle bunu başarabiliriz'

İletişim Başkanı Altun 'hedefi' açıkladı: 'Sanatçılarımızın gücüyle bunu başarabiliriz'

02.02.2025 14:33
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İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği Müzik: Fahir Atakoğlu belgeselinin tanıtımında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, önce kadim değerlerini uluslararası alandaki kültürel erozyondan koruyacak, ardından kültürel üretim anlamında kuraklık yaşayan dünyaya yeni bir soluk getirecektir. Bunu başarabilecek güce de birikime de kararlılığa da sahip olduğumuz apaçık ortadadır. Sanatçılarımızın bu gücüyle biz bu hedefi başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyaca ünlü piyanist ve bestekar Fahir Atakoğlu'nun hayatını anlatan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle hazırlanan "Müzik: Fahir Atakoğlu" belgeselinin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tanıtım programına katıldı.

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FACİADA YAKININI KAYBEDENLER İÇİN BAŞŞAĞLIĞI MESAJI

Fahrettin Altun, gösterimden önce yaptığı konuşmaya, önceki günlerde Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

Fahir Atakoğlu'nun müzik yaşamına 7 yaşında başladığını kaydeden Altun, Cemal Reşit Rey gibi duayen isimlerden ders alma fırsatı yakalayan Atakoğlu'nun, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda aldığı eğitimi İngiltere'de perçinlemiş bir sanatçı olduğunu söyledi.

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Altun, Atakoğlu'nun 17 ülkede 14 nitelikli albüm yayınladığını, altına imza attığı sayısız dizi, film ve belgesel müziğiyle uluslararası otoritelerce ödüllere layık görüldüğünü, ustalığı dünyaca kabul edilen bir sanat insanı olduğunu ifade etti.

Atakoğlu'nun, ülkesini dünyanın her yerinde gururlandırdığını kaydeden Altun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fahir Bey ile biz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak 2021 yılında '15 Temmuz Destanı' adlı albüm esnasında çalışma imkanı bulduk. Fahir Bey, o önemli ve titiz çalışmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı ve milletimizin cansiperane bir direnişle FETÖ'cü vatan hainlerine karşı ülkesini savunduğu geceyi, müziğin o güçlü diliyle anlattı.

"SANAT TARİHİMİZİN MÜMTAZ ESERLERİNDEN BİRİ"

9 senfonik eserden oluşan o albüm, o meşum gecede yaşananları ölümsüzleştiren kayıtlardan biri olarak milletin hafızasındaki yerini aldı. Aynı zamanda sanat tarihimizdeki çok kıymetli, mümtaz eserlerden biri oldu. Atakoğlu gibi bir duayenin, o eşsiz sanatını, milletinin değerlerini ifade etmek için konuşturması ayrıca önemli ve takdire şayan bir durumdur. Kendisine, bu aziz milletin bir mensubu olarak bu anlamda da ayrıca müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim."

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Altun, Türkiye coğrafyasında tarih boyunca engin bir hoşgörü kültürünün hakim olduğunu, bu coğrafyanın farklılıkların her zaman zenginlik olarak görüldüğünü ve bu anlamda tüm dünya toplumlarına örnek teşkil eden bir coğrafya olduğunu anlattı.

"BU KADİM KÜLTÜRÜN SAYISIZ MESAJI VAR"

"Hoşgörü anlayışımızın, kültürümüzün dünyaya söyleyebilecek çok fazla sözü var." diyen Altun, şöyle devam etti:

"Bu kadim kültürün; hakikat, insanlık, adalet adına, kısacası dünyayı daha iyi, güzel ve yaşanabilir bir yer kılabilmek adına ortaya koyabileceği sayısız değeri ve mesajı var. Bu bağlamda bu medeniyetin, tarihinden gelen birikimiyle vücuda getirdiği değerleri dünyaya anlatabilecek sözcülere, bir anlamda kültür elçilerine, iletişim elçilerine ihtiyacı var. Çok şükür ki bu ihtiyacı karşılayacak; medeniyetimizin, kültürümüzün temsilini layıkıyla ortaya koyabilecek güzide isimler, bu milletin sinesinden her daim çıkmıştır, çıkmaya devam etmektedir. Bu güzide sanatçılarımızın milletin hafızasına hak ettikleri şekilde nakşedilmeleri de gelecek nesillerden bu minvalde yetişmiş yeni sanatçıların gelmesi için çabalamak da bizlerin görevidir."

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Altun, Türkiye İletişim Modeli'ne değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonundan aldığımız ilhamla hayata geçirdiğimiz Türkiye İletişim Modeli, Türkiye markasının temsil ettiği tüm değerleri, küresel çapta daha yaygın ve daha bilinir hale getirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın ana hatlarından birini de elbette uluslararası alanda kültürel ve sanatsal faaliyetlerin icrasına katkıda bulunmak oluşturuyor. Bugün, dünyanın en fazla dizi ve sinema filmi ihraç eden ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, önce bölgesinde, ardından dünyada temsil ettiği insani değerlerle doğru biçimde tanınmasını arzuluyoruz. Dizi ve sinemanın yanı sıra edebiyatıyla, tiyatrosuyla, mimarisiyle, müziğiyle uluslararası alanda standartları belirleyen, toplumları iyiye, güzele, estetiğe teşvik eden bir Türkiye hayaliyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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"TÜRKİYE MARKASININ, KARA PROPAGANDALARA KARŞI DA DAHA DİRENÇLİ OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Bu doğrultuda kamu diplomasisinin önemine her zaman vurgu yaptıklarının altını çizen Altun, "Kültürel ve sanatsal anlamda doğru köprüleri kurduğumuz, sağlıklı bir etkileşim ortamı ve iletişim ekosistemi tesis ettiğimiz toplumlar nezdinde Türkiye markasının, kara propagandalara karşı da daha dirençli olacağına inanıyoruz." dedi.

Altun, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden her sanatçının birer iletişim elçisi ve "vatandaş diplomat" olduklarını belirterek, sanatçıların elde ettikleri sanatsal başarılarla Türkiye'nin marka değerini dünyanın her köşesinde daha da yükseğe çıkardıklarını dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, Türkiye'den büyüktür." sözünü anımsatan Altun, "Bu anlayış, tarih boyunca adaletin savunucusu olmuş, mazluma kol kanat germiş, çok kültürlülüğü esas almış bir milletin, belirli sınırların içine hapsedilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eder. Yıllarca kendi içinde maruz bırakıldığı kısır tartışmalardan, yenilikçi ve devrimci yaklaşımlarla büyük ölçüde kurtulan Türkiye'nin, dost ülke ve toplumlarla pozitif manada etkileşimi artırması bir zorunluluktur. Hele ki iletişim teknolojilerinin bu denli geliştiği, kültürel geçişkenliğin bu denli arttığı bir çağda içine kapanmış, yalıtılmış, bölgesine ve dünyaya bigane kalmış bir Türkiye kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

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"SANATÇILARIMIZIN BU GÜCÜYLE BİZ BU HEDEFİ BAŞARABİLİRİZ"

Altun, Türkiye'nin öz değerlerine bağlı ancak yenilikçi yaklaşımlara da sonuna kadar açık, her şartta ve durumda değer üretmeyi önceleyen başat bir ülke olarak var olacağını vurgulayarak, "Türkiye, önce kadim değerlerini uluslararası alandaki kültürel erozyondan koruyacak, ardından kültürel üretim anlamında kuraklık yaşayan dünyaya yeni bir soluk getirecektir. Bunu başarabilecek güce de birikime de kararlılığa da sahip olduğumuz apaçık ortadadır. Hiç kuşkusuz bu güç her şeyden önce sanatçılarımızda vardır, sanatçılarımızın bu gücüyle biz bu hedefi başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Fahir Atakoğlu'nun eserlerini üretirken geçtiği yolların ve ortaya koyduğu sanat vizyonunun belgeselle kayda geçmesinin önemli olduğuna inandığını belirten Altun, bu önemli esere destek olmaya çalıştıklarını aktardı.

Altun, konuşmasını, Türkiye'ye kattığı değerler dolayısıyla Fahir Atakoğlu'na teşekkür ederek tamamladı.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun sanatçı
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