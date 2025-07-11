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İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Bugün, terör örgütü PKK'lı bir grup silah bıraktı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım geride kalırken, İletişim Başkanı Burhanettin Duran süreçle ilgili açıklamada bulundu. Duran yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
Melih Kadir Yılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreçte bugün terör örgütü PKK'lı bir grup silah bıraktı. Süreçte önemli bir adım geride bırakılırken, İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamada bulundu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran dan Terörsüz Türkiye mesajı 1

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE ULAŞTIRACAK ADIMLAR BİRBİRİ ARDINCA ATILIYOR"

Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor" dedi.

Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır"

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Anahtar Kelimeler:
Terörsüz Türkiye Burhanettin Duran
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