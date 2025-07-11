İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreçte bugün terör örgütü PKK'lı bir grup silah bıraktı. Süreçte önemli bir adım geride bırakılırken, İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamada bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE ULAŞTIRACAK ADIMLAR BİRBİRİ ARDINCA ATILIYOR"

Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor" dedi.

Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır"