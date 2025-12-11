HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TİKA Başkanı Eren ile görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TİKA Başkanı Eren ile görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "TİKA Başkanı Sayın Abdullah Eren’i Başkanlığımızda misafir ettik. Türkiye’nin kamu diplomasisi kapasitesinin güçlendirilmesi, küresel ölçekte görünürlüğünün artırılması ve uluslararası iletişim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi konularında değerlendirmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 'daha adil bir dünya mümkündür' idealine hizmet eden güzide kurumlarımızdan biri olan TİKA’nın dost ve kardeş ülkelerde oluşturduğu kalıcı eserler, gönül coğrafyamızla kurduğumuz bağları daha da derinleştirmektedir. Ziyaretleri ve kıymetli çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecekCumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli olduAnne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Burhanettin Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hem Türkiye hem dünya için çok önemli! Papa'nın ziyaretinden günler sonra İznik'te bulundu: Eşi benzeri yok

Hem Türkiye hem dünya için çok önemli! Papa'nın ziyaretinden günler sonra İznik'te bulundu: Eşi benzeri yok

Her şeyi düşünmüşler! Fuhuş evinde duvarda pes dedirten yazı

Her şeyi düşünmüşler! Fuhuş evinde duvarda pes dedirten yazı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'yü kim öldürdü? Gözaltı sayısı yine yükseldi! Başsavcıdan açıklama

Güllü'yü kim öldürdü? Gözaltı sayısı yine yükseldi! Başsavcıdan açıklama

Asgari ücreti bilmişti: 2026 için yeni tahmin geldi

Asgari ücreti bilmişti: 2026 için yeni tahmin geldi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.