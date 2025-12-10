HABER


Hem Türkiye hem dünya için çok önemli! Papa'nın ziyaretinden günler sonra İznik'te bulundu: Eşi benzeri yok

Papa 14. Leo geçtiğimiz haftalarda İznik'e gelip ayin yapmış, bu ayin dünyada gündem olmuştu. Papa'nın ziyaretinden günler sonra İznik'te hem Türkiye hem dünya açısında önemli bir keşif bulundu. Bulunan figür anadoluda 'tek' olma özelliği taşıyor.

Hem Türkiye hem dünya için çok önemli! Papa'nın ziyaretinden günler sonra İznik'te bulundu: Eşi benzeri yok

Bursa'nın İznik ilçesindeki Hisardere Nekropolü'nde yürütülen kazılarda, Anadolu'da şimdiye dek bilinen tek örnek olma ihtimali taşıyan 'Çoban İsa' (Good Shepherd) figürü gün yüzüne çıkarıldı. Hem Türkiye hem de dünya arkeolojisi açısından büyük önem taşıyan eser, hipogee mezarın kuzey duvarında fresk halinde tespit edildi.

Hem Türkiye hem dünya için çok önemli! Papa nın ziyaretinden günler sonra İznik te bulundu: Eşi benzeri yok 1

UZMAN EKİP ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İznik Müzesi Müdürü Tolga Koparal başkanlığında, Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç'in bilimsel koordinatörlüğünde ve Dr. Gülşen Kutbay'ın da yer aldığı uzman ekip tarafından sürdürülüyor. M.S. 2.-5. yüzyıllar arasında hem varlıklı aileler hem de halkın alt tabakası tarafından kullanıldığı değerlendirilen Hisardere Nekropolü'nde, İznik'e özgü "terracota plaka çatılı oda mezarların" yanı sıra farklı mezar tipleri bulunuyor. 2025 yılı kazı sezonunda açığa çıkarılan hipogee mezar ise özellikle freskleriyle dikkat çekti. Güney duvarı büyük ölçüde tahrip olan mezarın doğu, batı ve kuzey duvarları ile tavanı neredeyse tamamen sağlam kaldı. Bu duvarlarda yer alan insan figürleri, bölgedeki diğer örneklerden ayrılıyor.

Hem Türkiye hem dünya için çok önemli! Papa nın ziyaretinden günler sonra İznik te bulundu: Eşi benzeri yok 2

"ÇOBAN İSA" FİGÜRÜ

Mezarın kuzey duvarına bitişik klinein pişmiş toprak kare levhalarla kaplı olduğu, ölülerin bu levhaların üzerine yatırıldığı belirlendi. Klinein ardındaki kuzey duvarında ise nadir görülen 'Çoban İsa' figürü dikkat çekti.

Hem Türkiye hem dünya için çok önemli! Papa nın ziyaretinden günler sonra İznik te bulundu: Eşi benzeri yok 3

'İLK' ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Mezar içerisinde doğrudan tarihlendirmeye yarayacak bir buluntuya rastlanmadı. Ancak yapının mimari özelliklerinin aynı alandaki diğer örneklerle benzerlik göstermesi nedeniyle mezarın MS 3. yüzyıla ait olduğu değerlendiriliyor. Eser, Erken Hristiyanlık döneminde Anadolu'daki en dikkat çekici örneklerden biri olarak öne çıkarken, Hisardere Nekropolü'nde tespit edilen ilk Hazreti İsa tasviri olma özelliğini de taşıyor.

Hem Türkiye hem dünya için çok önemli! Papa nın ziyaretinden günler sonra İznik te bulundu: Eşi benzeri yok 4

Hem Türkiye hem dünya için çok önemli! Papa nın ziyaretinden günler sonra İznik te bulundu: Eşi benzeri yok 5

Hem Türkiye hem dünya için çok önemli! Papa nın ziyaretinden günler sonra İznik te bulundu: Eşi benzeri yok 6

Kaynak: İHA

En Çok Aranan Haberler

