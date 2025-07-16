İletişim Başkanı Duran: 15 Temmuz direnişi köklü bir dönüşümün miladı olmuştur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek” programında konuştu.

Duran konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"MİLLETİMİZ, İRADESİNE ZİNCİR VURULAMAYACAĞINI, TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİ"

"15 Temmuz, Türkiye tarihine altın harflerle kazınan kutlu bir demokrasi ve istiklal zaferidir. O gün, Milletimiz, iradesine zincir vurulamayacağını, bir kez daha tüm dünyaya ilan etti. 15 Temmuz'u takip eden günlerde, milletimiz geceler boyu demokrasi nöbetleri tutarak, yüksek bir siyasal bilinç ortaya koydu. Bu toplumsal seferberlik, dünya demokrasi tarihinde pek rastlanmayan bir kararlılıktır.

"YEPYENİ BİR SİYASAL KÜLTÜR VE ZİHNİYET DOĞMUŞTUR"

15 Temmuz direnişi toplumsal düzeyde köklü bir dönüşümün de miladı olmuştur. O gece millet iradesine dayanan, yepyeni bir siyasal kültür ve zihniyet doğmuştur. Türkiye Yüzyılı vizyonu, işte bu toplumsal bilincin üzerine inşa edilmektedir.

Üzerinden 9 yıl geçti ama o gece yaşadıklarımızın hepsi dün gibi aklımızda. Biliyorsunuz, hafıza geleceğin teminatı demektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, ülkemizin her köşesinden milyonlar meydanlara, sokaklara, havalimanlarına akın ettiler. FETÖ ihanet şebekesinin hain darbe girişimini çıplak elleriyle paramparça ettiler.

"TANIK OLDUĞUMUZ ŞEY,, BÜYÜK BİR SİVİL DİRENİŞ RUHUYDU"

Bizler de o gece, sokaklara dökülenler arasındaydık. Eşimle birlikte, İstanbul’da, Kızıltoprak’tan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne doğru yürümeye başladık. Önümüze çıkanlar oldu. “O tarafa gitmeyin. İnsanları öldürüyorlar” dediler. Ama bu ikazlara rağmen, zerre tereddüt etmeden, köprüye doğru yürüdük. Tanık olduğumuz şey,, büyük bir sivil direniş ruhuydu. Türkiye aşkı, bağımsızlık sevdası görülmeye değerdi.

Tanık olduğumuz şey, büyük bir sivil direniş ruhuydu. Türkiye aşkı, bağımsızlık sevdası görülmeye değerdi. Ben bu kutlu mücadelenin bir ferdi ve sabahında zaferin bir şahidi olabildiğim için Rabb’ime şükrediyorum.

Bu vesileyle, ülkemizin bağımsızlığı ve geleceği için canını veren 253 şehidimize Allah’tan rahmet; 2 bin 500’ün üzerindeki gazimize hayırlı, sağlıklı, bereketli bir ömür diliyorum.

"TÜRKİYE ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE AKTİF BİR KONUMA GELMİŞTİR"

Bizler, 15 Temmuz Destanının gururunu yaşarken; ülkesine ihanet eden FETÖ şebekesi, kararlı mücadelemiz sayesinde sefil bir hale düşmüştür. Darbeci FETÖ unsurları tamamen etkisiz hale gelene dek bu mücadele aynı kararlılıkla sürecektir. Ülkemiz demokrasisine sahip çıkarak, büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Milli güvenlik ve dış politika gibi hemen her konuda büyük bir atılım gerçekleşmiş; Türkiye çok daha güçlü ve aktif bir konuma gelmiştir.

'Terörsüz Türkiye' hedefi bir dönüşümün bir parçasıdır. “Terörsüz Türkiye” hedefi, hem güvenlik politikalarının hem de toplumsal barışın temelidir. Bu vizyonun tohumları, 15 Temmuz’daki sokaklarda gösterilen demokrasi direnişiyle çok güçlü bir şekilde bağlıdır.

"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ DEMEKTİR"

'Terörsüz Türkiye' yaklaşık 50 yıl boyunca enerjimizi tüketen, ülkemizin en büyük sorununun çözümü demektir. Pekişen Birlik ve beraberlik ruhu, ülkemizin tüm tehditlere karşı, çok daha dayanıklı hale gelmesi demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kızılcahamam’daki tarihi konuşmalarında ifade ettikleri gibi; 'Büyük Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin, Yeni Türkiye Yüzyılı’nın kapıları ardına kadar aralanmıştır'

Darbe girişiminin engellenmesi, Türkiye’yi uluslararası sistemde daha etkin, kararlı ve belirleyici bir konuma yükseltmiştir. Artık Türkiye, hep birlikte şahit olduğumuz üzere uluslararası krizlerin çözümüne katkı sunan, komşularının ve bölgesinin güvenliğine yön veren bir aktördür. Türkiye, uluslararası düzende adil ve insan odaklı mücadele eden öncü bir ülke olmuştur.

"TOPLUMSAL HAFIZAMIZI, DEĞERLERİMİZİ VE ZAFERLERİMİZİ DİRİ TUTACAK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Biz de, İletişim Başkanlığı olarak 15 Temmuz anmalarını bu bilinç ile devam ettiriyor ve halkımıza, milletimize, dünyaya 15 Temmuz ruhunu anlatıyoruz. Hem ülkemizin, 'daha adil bir dünya' tasavvuruna hem de haklı tezlerine uluslararası alanda dikkat çekiyoruz. Toplumsal hafızamızı, değerlerimizi ve zaferlerimizi diri tutacak çalışmalar yapıyoruz.

'ZAFERİN ADI: TÜRKİYE'

Bu yıl 'Zaferin Adı: Türkiye' teması kapsamında, tüm kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler hepsi birlikte söylem birliği içerisinde, 15 Temmuz ruhuna yaraşır faaliyetler gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Anma etkinliklerini koordine ettiğimiz Proje Takip Sistemi’mize göre; 2020 yılında 2 bin 961, 2021 yılında 3 bin 876, 2022 yılında 8 bin 988, 2023 yılında 9 bin 934, 2024 yılında ise 11 bin 369 projenin girişinin yapıldığını gördük.

Bu yıl ise 15 Temmuz anmaları ile ilgili, 21 binden fazla proje ile rekor sayıda etkinliğe ulaşılmıştır. Bu, aslında 15 Temmuz bilincinin halkımız nezdinde, milletimiz nezdinde giderek güçlendiğinin, büyüdüğünün çok açık bir işaretidir. Proje sayılarının her yıl istikrarlı bir şekilde artması elbette memnuniyet vericidir. Şehirlerimizin meydanlarına büyük sahneler kurulmuş, vatandaşlarımız çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz gecesini yine meydanlarda, demokrasi nöbetinde geçirmişlerdir. Şehitlerimizin aziz hatıraları Hatm-i şeriflerle, Kur’an tilavetiyle ve 90 bin camide okunan sela ile yâd edilmiştir.

İlköğretim öğrencilerimiz 15 Temmuz ruhunu taşıyan şiirler yazmış, okullarımızda resim yarışmaları düzenlemiştir. Burada kişisel bir anekdot aktarayım. Dün gece eve geç geldiğimde, ben de 8 yaşındaki kızıma 15 Temmuz gecesi ne yaptığımızı anlattım. Hafıza korumak için bu tür değerli anekdotları evlatlarımıza anlatmak, çevremize anlatmak değerlidir diye düşünüyorum.

15 Temmuz’u uluslararası arenada anlatmaya devam ediyoruz. Avrupa’nın çeşitli kentlerinde anma programları düzenledik ve devam ediyoruz. Yurt dışı temsilciliklerinde FETÖ’yü ve hain darbe girişimini, milletin direnişini ve demokrasi zaferini anlatan film, video, fotoğraf sergileri ve belgeseller gösterildi. 40’tan fazla ülkeden medya mensubu etkinlikliklerimize katılmıştır. TRT’miz ve Anadolu Ajansımız başta olmak üzere medyamız uluslararası alanda nitelikli haber, yayın ve yapımlarıyla 15 Temmuz şanlı direnişini dünya dikkatine sunmuştur.

15 Temmuz direnişi ve demokrasi bilinci çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miraslardan biridir. İnanıyoruz ki; 15 Temmuz ruhuyla 86 milyonun birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla hareket ettiği bir Türkiye’yi hiçbir güç yolundan çeviremeyecektir. 'Türkiye Yüzyılı'nda inşallah nice başarıların arefesinde olduğumuz bu dönemde, Cenab-ı Allah ülkemizin yolunu açık eylesin."