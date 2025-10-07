HABER

İletişim Başkanı Duran'dan 7 Ekim'in yıl dönümünde mesaj: Mücadele devam edecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran iki yıl önce Gazze'ye acımasız saldırılar başlatan İsrail'e tepki göstererek sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı. Duran, "Filistinlilerin sesi duyulana, adalet tecelli edene kadar bu mücadele devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ufuk Dağ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıların ve devamında uyguladığı soykırımın ikinci yıl dönümü. Gazze, tarihin en ağır insani felaketlerinden birine sahne oldu." dedi.

Duran paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi;

Bombardımanlar, abluka ve sistematik yıkım; on binlerce sivilin, kadınların ve çocukların hayatını kaybetmesine yol açtı. Dünyanın gözleri önünde bir halk, yaşadığı topraklardan, en temel yaşam haklarından mahrum bırakıldı.

Bu tablo, sadece Filistin halkının dramı değil; uluslararası düzenin, hukuk ve insanlık değerlerinin sorgulandığı bir utanç vesikasıdır. Uluslararası toplumun sessizliği, adalet mekanizmalarının çöküşünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Gazze’de yaşananlar bir “çatışma” değil; sistematik biçimde yürütülen bir soykırım ve işgal gerçeğidir.

Türkiye, en başından bu yana bu gerçeği açık biçimde dile getirmiş, adaletin, insan onurunun ve mazlumların yanında olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hem diplomatik platformlarda hem de insani yardım alanında bu duruş kararlılıkla sürdürülmektedir. Filistinlilerin sesi duyulana, adalet tecelli edene kadar bu mücadele devam edecektir.

