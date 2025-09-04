HABER

İletişim Başkanı Duran'dan CHP lideri Özel'e eleştiri: "Bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Zeytinburnu mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözleri üzerinden eleştirdi. Duran, "Siyasette hakaret dilini kullanmayı alışkanlık haline getiren Özel, bu yaklaşımıyla partisinin içine düştüğü sorunların üstünü örtemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, "Bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır" dedi.

ÖZEL'İN HAKARET İÇEREN SÖZLERİNE ELEŞTİRİ

Duran, şu ifadeleri kullandı;

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler kullanmıştır.

Siyasette hakaret dilini kullanmayı alışkanlık haline getiren Özel, bu yaklaşımıyla partisinin içine düştüğü sorunların üstünü örtemeyecektir.

"BU SEVİYESİZ DİL, SİYASİ ÇARESİZLİĞİN EN DİP NOKTASIDIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar girdiği tüm seçimleri milletimizin hür iradesiyle kazanmış, sandıktan defalarca güvenoyu almış, demokratik meşruiyeti tartışılmaz bir liderdir.

Türk siyasetinde cesaretin sembolü olmuş, 15 Temmuz’da tanklara karşı durmuş, iç ve dış vesayetle mücadele etmiş bir lidere yöneltilen bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır.

Siyaset, her gün yeni hakaret ifadeleri kullanarak değil, yeni vizyon, proje ve hizmet önerisi sunarak yapılır.

Türk milletinin ve CHP seçmeninin bu milli irade karşıtı, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı üslubu hak etmediğini bir kez daha hatırlatıyorum."

03 Eylül 2025
