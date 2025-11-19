HABER

İletişim Başkanı Duran'dan, Erdoğan ve Zelenskiy'nin görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, uluslararası toplum için kritik bir rol üstlenmeye, barışın sesi ve çözümün öncüsü olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesine ilişkin, NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşmesinde, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği kritik meselelerin ele alındığını belirten Duran, "Görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna ile ikili ilişkilerimizin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler masaya yatırıldı. İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamlı biçimde değerlendirildi. Bu diyalog, Türkiye'nin çatışmaların çözüme kavuşması için sergilediği samimi iradenin açık bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, Türkiye'nin jeopolitik konumu ve çok yönlü diplomasi kapasitesiyle bugün küresel barışın anahtar aktörlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin, taraflarla eş zamanlı temas kurabilen, güven inşa eden, adil ve dengeli yaklaşımıyla çözüm zemini oluşturan nadir ülkeler arasında yer aldığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Erdoğan'ın güçlü liderliği, yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de diplomatik süreçleri şekillendirme kabiliyetine sahiptir. Hem insani yaklaşımla hem de kararlılıkla ilerleyen bu liderlik, Türkiye'yi barış diplomasisinin merkezine taşımaktadır. Tüm bu çabalar, ülkemizin çatışmaların derinleşmesini değil, istikrarın ve güvenliğin güçlenmesini esas alan vizyonunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, uluslararası toplum için kritik bir rol üstlenmeye, barışın sesi ve çözümün öncüsü olmaya devam edecektir."

Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısındaki açıklamalarının bir bölümüne de yer verdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

