İletişim Başkanı Duran TSKGV'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefinin en önemli yapı taşlarından biri olan TSKGV'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Burhanettin Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğu günden bu yana yerli ve milli savunma sanayimizin gelişmesinde önemli rol üstlenen, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunan Vakfımıza, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda güçlü, bağımsız ve caydırıcı bir Türkiye için savunma sanayimizi daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır