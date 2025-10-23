HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İletişim Başkanı Duran, TUSAŞ şehitlerini andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, geçen yıl Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden şehitleri andı.

İletişim Başkanı Duran, TUSAŞ şehitlerini andı

Duran, NSosyal'deki hesabından, TUSAŞ'ın paylaşımını da alıntılayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Ülkemizin birliğine, dirliğine ve huzuruna kasteden terör örgütlerini lanetliyor, bu topraklarda kin, nefret ve karanlığa asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Kahramanlarımızın aziz hatırası, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, emanet ettikleri değerler ve ülkemizin geleceği için verdikleri emekler, bizlere her daim ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Mekanları cennet, ruhları şad olsun."Kaynak: AABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CİMER şikayeti mahalleyi ayağa kaldırdıCİMER şikayeti mahalleyi ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok konuda tutumlarımız örtüşüyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok konuda tutumlarımız örtüşüyor"

Anahtar Kelimeler:
şehit terör saldırısı TUSAŞ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.