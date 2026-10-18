HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İletişim Başkanı Duran, vefatının 5. yılında Özdemir Bayraktar'ı andı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özdemir Bayraktar'ı, vefatının 5. yıl dönümünde andı. Duran, "Millî Teknoloji Hamlemizin öncü isimlerinden, ömrünü Türkiye’nin tam bağımsızlığına adayan Özdemir Bayraktar’ı vefatının 5. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran, vefatının 5. yılında Özdemir Bayraktar'ı andı
Melih Kadir Yılmaz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü isimlerinden olan Özdemir Bayraktar'ı vefatının beşinci yıl dönümünde andı.

"ARDINDA GELECEK NESİLLERE İLHAM VERECEK BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKTI"

Duran X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Millî Teknoloji Hamlemizin öncü isimlerinden, ömrünü Türkiye’nin tam bağımsızlığına adayan Özdemir Bayraktar’ı vefatının 5. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum.

İletişim Başkanı Duran, vefatının 5. yılında Özdemir Bayraktar ı andı 1

Kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar, inancı, azmi ve ülkemizin savunma sanayisine kazandırdıklarıyla ardında gelecek nesillere ilham verecek büyük bir miras bıraktı.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun"

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da park halindeki otomobil alev alev yandıSamsun’da park halindeki otomobil alev alev yandı
Bayburt’ta köye inen kurt sürüsü kameraya yansıdıBayburt’ta köye inen kurt sürüsü kameraya yansıdı

Anahtar Kelimeler:
Özdemir Bayraktar Burhanettin Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.