İletişim Başkanı Duran, vefatının 5. yılında Özdemir Bayraktar'ı andı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü isimlerinden olan Özdemir Bayraktar'ı vefatının beşinci yıl dönümünde andı.

"ARDINDA GELECEK NESİLLERE İLHAM VERECEK BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKTI"

Duran X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Millî Teknoloji Hamlemizin öncü isimlerinden, ömrünü Türkiye’nin tam bağımsızlığına adayan Özdemir Bayraktar’ı vefatının 5. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum.

Kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar, inancı, azmi ve ülkemizin savunma sanayisine kazandırdıklarıyla ardında gelecek nesillere ilham verecek büyük bir miras bıraktı.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun"