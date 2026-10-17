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İletişim Başkanı Duran, vefatının 8'inci yılında Ara Güler'i andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 8'inci yılında andı.

İletişim Başkanı Duran, vefatının 8'inci yılında Ara Güler'i andı

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un hafızasını objektifine sığdıran, fotoğraf sanatının büyük ustası Ara Güler'i vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Kadrajına aldığı her kareyle bir dönemin ruhunu, insanın hikayesini ve İstanbul'un eşsiz güzelliğini geleceğe taşıyan Ara Güler, ardında yalnızca fotoğraflar değil, aynı zamanda paha biçilmez bir kültürel miras bırakmıştır. Usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler, eserleriyle hafızalarımızda yaşamaya devam edecek."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ara Güler Burhanettin Duran
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