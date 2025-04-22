HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız ülkemiz dış politikasına liderlik etmeyi sürdürmekte

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel birçok konuda kilit bir role sahip olan ülkemiz dış politikasına, milli menfaatlerimiz ekseninde çok boyutlu ve vizyoner bir bakış açısıyla liderlik etmeyi sürdürmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız ülkemiz dış politikasına liderlik etmeyi sürdürmekte

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel birçok konuda kilit bir role sahip olan ülkemiz dış politikasına, milli menfaatlerimiz ekseninde çok boyutlu ve vizyoner bir bakış açısıyla liderlik etmeyi sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun diplomasisine devam ederken Ankara uluslararası camianın birçok farklı aktörünün ziyaretlerine ev sahipliği yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün sırasıyla Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le Ankara’da görüşmeler gerçekleştirecektir" dedi. (DHA)

Altun: Cumhurbaşkanımız ülkemiz dış politikasına liderlik etmeyi sürdürmektedir - Politika - Ankara - Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tekin duyurdu: Dünyada ilk kez Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi hazırlandıBakan Tekin duyurdu: Dünyada ilk kez Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi hazırlandı
Motosikletli genç kız arkadaşını ziyarete giderken kazada öldüMotosikletli genç kız arkadaşını ziyarete giderken kazada öldü

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
77 milyon TL'lik lüks araçları satışa çıkmıştı! Sürpriz karar

77 milyon TL'lik lüks araçları satışa çıkmıştı! Sürpriz karar

Beraberlik sonrası deprem: F.Bahçe'de yıldız isim ayrılmak istiyor!

Beraberlik sonrası deprem: F.Bahçe'de yıldız isim ayrılmak istiyor!

Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet

Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet

İkizler intikam için döndü: Gece kulübüne kurşun yağdı! İtiraf geldi

İkizler intikam için döndü: Gece kulübüne kurşun yağdı! İtiraf geldi

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

Kapanı gören şüpheli aracı polis memurunun üzerine sürdü

Kapanı gören şüpheli aracı polis memurunun üzerine sürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.