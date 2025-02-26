İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Değirmenci’den Fatih Altaylı’ya tepki: “Silahla gazeteci çadırı basan apoletsiz eleman…”

Gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin için "Benim sahibimin olmadığını da senin sahibinin kim olduğunu da herkes biliyor. Ama ilginç olan senin utanma diye bir kelimeden haberdar olman. İnşallah bir gün anlamını da öğrenirsin. Kusura bakma seviyene inmem mümkün değil. Hezeyanlarının hesabını yargıya verirsin artık" ifadelerini kullanmıştı.

ASLAN DEĞİRMENCİ'DEN ALTAYLI'YA TEPKİ

Altaylı'nın bu açıklamasına İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci tepki gösterdi.

"SİLAHLA GAZETECİ ÇADIRI BASTIĞINI BİLMEYEN YOK"

Değirmenci yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bak Fatih Altaylı senin sahiplerine geçmişten bugüne mercek tutayım; vesayetçiler, burjuvazi, pijamalı medya baronları, maskeli terör odakları.

"OLİGARŞİK ÇETE DÜZENİNİN APOLETSİZ ELEMANISIN"

Öte yandan, bilmeyen yok! Neyi mi? Mesai arkadaşlarını nasıl tehdit ettiğini, silahla gazeteci çadırı bastığını, çok sayıda emekçinin hakkını çaldığını bilmeyen yok! Beyzbol sopasına hiç girmiyorum.. Sen oligarşik çete düzeninin apoletsiz elemanısın. Yeter mi?