HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İletişim Başkanlığı'ndan depremin ardından 'bilgi kirliliği' ve 'dezenformasyon' uyarısı: "İtibar etmeyin"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanacak bilgi kirliliği ve dezenformasyon konusunda İletişim Başkanlığı'ndan paylaşım geldi. İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, deprem sonrası en çok karşılaşılan yanıltıcı bilgi türleri ve dezenformasyon içerikli haberlere karşı uyarıda bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan depremin ardından 'bilgi kirliliği' ve 'dezenformasyon' uyarısı: "İtibar etmeyin"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), depremin hemen ardından sosyal medyada yayılan asılsız iddialara karşı bilgi kirliliği uyarısı yaptı.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından sosyal medyada yayılan asılsız iddialara karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti. Merkez, afet anlarında panik ve kaosa yol açabilecek bilgi kirliliğine dikkat çekerek, deprem sonrası en sık görülen dezenformasyon türlerini ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.

İletişim Başkanlığı ndan depremin ardından bilgi kirliliği ve dezenformasyon uyarısı: "İtibar etmeyin" 1

PANİĞE YOL AÇACAK YANILTICI BİLGİ KONUSUNDA UYARI

Açıklamada, depremin yol açtığı can kaybı ve hasar miktarına ilişkin abartılı veya tamamen uydurma bilgiler paylaşılabileceği, bu tür dezenformasyonların afetin gerçek boyutunu çarpıtarak halk arasında gereksiz paniğe yol açtığı ve bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. DMM tarafından yapılan uyarılarda, "Afet sonrasında, kurtarma çalışmalarına dair sahte haber ve görüntüler dolaşıma sokulabilir. Bu paylaşımlar hem vatandaşları yanıltır hem de ekiplerin çalışmalarını sekteye uğratabilir. Gerçek bilgiler yalnızca yetkili kurumların açıklamalarından teyit edilmelidir. 'Yardım ekipleri bölgeye alınmıyor' ya da 'yardımlar depolarda bekletiliyor' gibi asılsız iddialar sosyal medyada hızla yayılabilmektedir. Bu tür içerikler, halkın güvenini zedeleyip yardımların etkin dağıtımını olumsuz etkileyebilir" ifadelerine yer verildi.

DEPREMZEDELER ÜZERİNDEN YAPILACAK DOLANDIRICILIK OLAYLARI

Depremzedeler üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına dikkat edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Depremzedeler için başlatıldığı iddia edilen ancak gerçekte dolandırıcılık amacı güden bağış kampanyaları, afet sonrası en sık karşılaşılan tuzaklardan biridir. Bağışlar yalnızca güvenilir ve resmi kanallar aracılığıyla yapılmalıdır. Başka afetlere ait veya eski tarihli görüntüler, yeni depremle ilgiliymiş gibi servis edilebilir. Bu tür manipülasyonlar kamuoyunu yanıltır ve gereksiz paniğe sebep olur. "Birden fazla büyük deprem olacak" şeklindeki asılsız söylemler halkı korkuya sürükler ve doğru hazırlık yapılmasını engeller. Deprem sonrası zararı azaltmak için paylaşılan bilimsel temeli olmayan yöntemler, yanlış müdahalelere ve yeni risklere yol açabilir" denildi.

İletişim Başkanlığı ndan depremin ardından bilgi kirliliği ve dezenformasyon uyarısı: "İtibar etmeyin" 2

RESMİ KURUMLARA İTİBAR EDİLMESİ VURGUSU

Vatandaşların resmi kurumlara itibar etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Deprem ve afetlere ilişkin teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Vatandaşlar, başta AFAD olmak üzere yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelidir. Sosyal medyadaki içerikler dikkatle değerlendirilmeli, doğruluğu teyit edilmeden hiçbir bilgi yayılmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, toplumun doğru bilgiye erişmesi ve afet anlarında bilgi kirliliğinin önlenmesi amacıyla vatandaşları güvenilir kaynaklardan bilgi almaya davet etti.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul depreminden sonra orayı işaret etmişti! 1 ay önceden bilmiş İstanbul depreminden sonra orayı işaret etmişti! 1 ay önceden bilmiş
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RTÜK Başkanı Şahin'den Balıkesir depremi açıklamasıRTÜK Başkanı Şahin'den Balıkesir depremi açıklaması
AFAD: "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı"AFAD: "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı"
Anahtar Kelimeler:
deprem Sındırgı İletişim Başkanlığı haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Netanyahu tek şartını açıkladı: "Yarın sona erebilir"

Netanyahu tek şartını açıkladı: "Yarın sona erebilir"

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

Kayıp insanını arama çalışmalarında 6. gün... Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına gidiyormuş: Yeni izler ortaya çıktı!

Kayıp insanını arama çalışmalarında 6. gün... Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına gidiyormuş: Yeni izler ortaya çıktı!

CHP'ye bir belediye daha katıldı

CHP'ye bir belediye daha katıldı

İDO feribotu kayaya çarptı: Yolcular tahliye edildi

İDO feribotu kayaya çarptı: Yolcular tahliye edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.