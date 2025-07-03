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İletişim Başkanlığı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı! 4 bölgede yangınlar devam ediyor

Son günlerde arta arda çıkan yangınlar vatandaşlarda tedirginlik yarattı. İletişim Başkanlığı yangınlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "1 Ocak 2025’ten bu yana 1.295’i ormanlık alanda, 1.720’si orman dışı alanda olmak üzere 3.015 yangın meydana gelmiştir" denildi. Öte yandan devam eden yangınlar ilgili de bilgi verildi. Açıklamada, "Şu an itibarıyla İzmir Çeşme, Ödemiş ve Buca ile İstanbul Silivri yangınları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı! 4 bölgede yangınlar devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de son günlerde art arda çıkan orman yangınları ciğerlerimizi yaktı. Yangınlarla ilgili olarak İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

"SON 1 HAFTADA YOĞUN OLARAK YAŞANMIŞTIR"

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ocak 2025’ten bu yana 1.295’i ormanlık alanda, 1.720’si orman dışı alanda olmak üzere 3.015 yangın meydana gelmiştir. Yangınlar yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgâr nedeniyle son 1 haftada yoğun olarak yaşanmıştır.

İletişim Başkanlığı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı! 4 bölgede yangınlar devam ediyor 1

"574 YANGIN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR"

Bu zaman diliminde (26 Haziran-3 Temmuz) 576 adet orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlardan 331’i orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet etmiştir. Son bir hafta içinde İzmir Aliağa, Bornova, Menderes, Gaziemir, Seferihisar; Manisa Akhisar, Kula, Ahmetli, Hatay Antakya, Bolu Göynük, Adana Kozan, Bursa Mustafakemalpaşa, Sakarya/Bilecik sınırındaki yangın ile Bilecik Vezirhan’da meydana gelen yangınlar büyük nitelenebilecek yangınlardan oluşmuştur. Bu yangınların da içinde olduğu toplam 574 yangın kontrol altına alınmıştır.

İletişim Başkanlığı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı! 4 bölgede yangınlar devam ediyor 2

4 BÖLGEDE YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bu yangınlarda 27 uçak ve 105 helikopterimiz toplam 8.884 sortide 29.575 ton su kullanmıştır. Ayrıca 25 bin personelimiz, 6.000’e yakın arazöz, ilk müdahale aracı ve iş makinası ile yangınlara etkin şekilde müdahale edilmiştir.

Şu an itibarıyla İzmir Çeşme, Ödemiş ve Buca ile İstanbul Silivri yangınları devam etmektedir. Yangınları Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yoğun şekilde kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Yangınlara uçaklar, helikopterler, arazözler, ilk müdahale araçları, iş makinalarından oluşan kara unsurları ile itfaiye, ilk yardım, emniyet, AFAD ekip ve araçlarıyla müdahale edilmektedir"

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Anahtar Kelimeler:
yangın İletişim Başkanlığı
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