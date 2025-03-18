İletişim Başkanlığından Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel kitap! "Milletimizin en büyük gücü"

Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Muharebelerini belge ve arşiv kayıtları kapsamında ele alan '110'uncu Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı' kitabı yayımlandı.

İletişim Başkanlığı'nın, resmi belgelerden, fotoğraflardan ve arşiv kayıtlarından yararlanarak hazırladığı kitap, Çanakkale Savaşı'nın hazırlık aşamasından nihai zafere, Türk basınındaki ve uluslararası basındaki yansımalarından kahramanlık hikayelerine kadar pek çok konuya yer veriyor.

ERDOĞAN: "BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE HER DAİM SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitabın takdim yazısında, "Tarihin akışını değiştiren nice zaferlere imza atan aziz milletimiz, Çanakkale'de olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla vatanına, bayrağına, bağımsızlığına sahip çıkmış, işgale geçit vermemiştir. Bizler de Çanakkale'de ecdadımıza destanlar yazdıran, dünyanın yenilmez denilen ordularını hüsrana uğratan birlik ve beraberliğimize her daim sahip çıkacağız. Çanakkale ruhunu diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Tarihimizi, kültürümüzü, bizi biz yapan değerlerimizi unutmayacak, unutturmayacağız" ifadelerine yer verdi.

"ÇALIŞMALARIMIZI VAR GÜCÜMÜZLE SÜRDÜRMEKTEYİZ"

Çanakkale'nin ve Milli Mücadele'nin ruhundan güç aldıklarını belirten Erdoğan, "Ecdadımıza layık olmak, onların emanetine sahip çıkmak, şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmekteyiz. Çanakkale destanının kahramanlarının azmi ve cesareti, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda yılmadan, yorulmadan devam ettirdiğimiz kararlı mücadelemizde bizlere ilham olmaya, yol göstermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de yazılan destanı anlamak, anlatmak ve aktarmanın, ecdada bir borç ve aynı zamanda gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu belirten Erdoğan, bu anlayış doğrultusunda, kutlu destanı zihinlere nakşetmek için pek çok çalışma yürüttüklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çalışmalar kapsamında İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı '110'uncu Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı' kitabının, önemli bir kaynak ve aynı zamanda Çanakkale ruhunun gelecek nesillere anlatılmasına katkı sağlayacak kıymetli bir eser olduğunu belirtti.

"ÇANAKKALE, DESTANSI BİR HAYKIRIŞTIR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da kitaba ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Bugün, milletimizin tarihi boyunca inancıyla, azmiyle ve kararlılığıyla yazdığı en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Çanakkale; milletimizin bağımsızlık sevdasının, vatan aşkının ve sarsılmaz imanının en güçlü nişanesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılına özel olarak hazırladığımız '110'uncu Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı' adlı eserimizle, bu büyük zaferin kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu taşıyoruz. 513 sayfa ve 14 bölümden oluşan bu kıymetli eser, resmi belgeler, dönemin gazeteleri, arşiv kayıtları ve fotoğraflar ışığında Çanakkale destanının tüm yönlerini gözler önüne sermektedir. Bu eser, Çanakkale'nin derinliklerinde saklı kalan kahramanlık öykülerini gün yüzünü çıkarmakta ve Çanakkale ruhunu nesilden nesle taşıma misyonunu üstlenmektedir. Bugün bir kez daha vurgulamak gerekir ki Çanakkale yalnızca bir zafer değil; milletimizin imanı, iradesi ve kardeşliğinin tarih sahnesinde yankılanan destansı bir haykırışıdır. Bu ruh, dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük gücüdür. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Çanakkale'de destan yazan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor; '110'uncu Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı' eserimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kahraman ecdadımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun."

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır