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İletişim Başkanlığından "Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 7 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da "Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı" düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından "Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasıyla başlayacak çalıştayda akademisyenler, sosyal medya uzmanları, gazeteciler, sentetik medya, dezenformasyon ve enformasyon güvenliği konularını masaya yatıracak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılması beklenen çalıştayda, sentetik medya konusunda farkındalık oluşturma, bilgi güvenliği, yapay zeka, stratejik iletişim, yeni medya alanında riskler ve fırsatlar tüm detaylarıyla ele alınacak.

Çalıştayda "Yapay Zeka Çağında Yeni Medya ve Riskler", "Enformasyon Güvenliği ve Stratejik İletişim" başlıklarında oturumlar gerçekleştirilecek.

Sentetik medyanın yarattığı dezenformasyon risklerine karşı mücadele etme yolları ve bu alanda uygulanabilecek etik, hukuki ve teknolojik çözüm önerilerinin tartışılacağı çalıştay, stratejik iletişim araçlarıyla somut yol haritaları geliştirmeyi hedefliyor. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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