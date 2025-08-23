HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

AK Parti Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır bir süredir pazar yerlerini dolaşıp esnafla girdiği fiyat diyaloglarıyla gündemdeydi. Bunlara bir yenisi eklendi. Bu sefer bir zincir markete ziyarette bulunan Bahadır, market çalışanına öyle bir soru sordu ki çalışan dondu kaldı. İşte o anlar!

Bir süredir pazar yerlerindeki esnaflarla fiyat diyalogları yaşayan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bu sefer de bir zincir marketi ziyaret etti. Ziyarette ilginç anlar yaşandı.

MARKET ÇALIŞANI DONDU KALDI

Başkan Bahadır, "Buraları da denetliyoruz. Bakıyoruz, komşumuzu kandırmasın üç harfli, 13 harfli fark etmez. Bir tanesi diyor ki üç harflileri de denetlesene. Şu mesela tomurcuk çay, 69 liraya satıyorsun, size gelişi kaçtır?" dedi.

"ALIŞ FATURALARI MAĞAZALARDA OLSUN"

Zincir market çalışanı "Onu biz bilemiyoruz" dedi. Yanıt karşısında Başkan Bahadır, "İsteyeceğiz, istiyoruz sizden. Çıkarın. Alış faturaları mağazalarda olsun" dedi. Çalışan da bunun üzerine "Merkeze bildiririz iletirler" yanıtını verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tepki çeken 'Ters kelepçe' tehditleri sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'tan yeni paylaşım! Tepki çeken 'Ters kelepçe' tehditleri sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'tan yeni paylaşım!
Restoran işletmecisi: “Bu yemekleri sipariş etmem"Restoran işletmecisi: “Bu yemekleri sipariş etmem"

Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler Zincir market
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahte diplomalı imamdan ‘pes’ dedirten savunma! Eski eşini suçladı…

Sahte diplomalı imamdan ‘pes’ dedirten savunma! Eski eşini suçladı…

İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Fatih Altaylı açıkladı: "Özgür Özel bir sürpriz hazırlıyor"

Fatih Altaylı açıkladı: "Özgür Özel bir sürpriz hazırlıyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.