İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

Bir süredir pazar yerlerindeki esnaflarla fiyat diyalogları yaşayan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bu sefer de bir zincir marketi ziyaret etti. Ziyarette ilginç anlar yaşandı.

MARKET ÇALIŞANI DONDU KALDI

Başkan Bahadır, "Buraları da denetliyoruz. Bakıyoruz, komşumuzu kandırmasın üç harfli, 13 harfli fark etmez. Bir tanesi diyor ki üç harflileri de denetlesene. Şu mesela tomurcuk çay, 69 liraya satıyorsun, size gelişi kaçtır?" dedi.

"ALIŞ FATURALARI MAĞAZALARDA OLSUN"

Zincir market çalışanı "Onu biz bilemiyoruz" dedi. Yanıt karşısında Başkan Bahadır, "İsteyeceğiz, istiyoruz sizden. Çıkarın. Alış faturaları mağazalarda olsun" dedi. Çalışan da bunun üzerine "Merkeze bildiririz iletirler" yanıtını verdi.