İlginç olay: Çaldıkları telefonları ‘iPhone değil’ diye geri verdiler

İddiaya göre, İngiltere’nin başkenti Londra’da bazı hırsızlar, çaldıkları telefonlar iPhone çıkmayınca sahiplerine geri verdi. Yerel bir haber kaynağı, cihazları hırsızlar tarafından “reddedilen” kullanıcıların ilginç hikâyelerini de paylaştı.

Enes Çırtlık

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşanan ilginç olaylarda, bazı hırsızların çaldıkları akıllı telefonların iPhone çıkmaması üzerine telefonları kullanıcılara geri verdiği ortaya çıktı.

ÇALDIKLARI TELEFONLARI GERİ VERMİŞLER

Cihazları hırsızlar tarafından "reddedilen" kullanıcıların hikâyelerini, Londra merkezli yerel haber kaynağı London Centric aktardı.

9to5Mac'te yer verilen habere göre, hikâyelerini paylaşan çok sayıda kullanıcı, gasp edildikten sonra büyük bir duygusal süreç yaşamış, ancak hemen ardından ilginç bir şekilde cihazları kendilerine geri verilmiş.

GERİ DÖNÜP TELEFONUNU VERMİŞ

Örneğin, Sam isimli bir kullanıcı, ocak ayında 8 kişilik bir grup tarafından soyulmuş. Hırsızlar Sam'in Android telefonunu, kamerasını ve hatta kafasındaki bereyi almış. Sam'in üzerinde başka bir şey olmadığını kontrol ettikten sonra kaçmaya başlamışlar.

Sonrasında yaşananlar ise daha şaşırtıcı olmuş. İçlerinden biri geri dönmüş ve Sam'e telefonunu geri uzatmış.

"DURUP TELEFONUMA BAKTIĞINI, SONRA DA YERE FIRLATTIĞINI GÖRDÜM"

Benzer şekilde, Mark isimli bir kullanıcının cihazı da elektrikli bisiklet süren bir hırsız tarafından çalınmış.

Mark yaşadığı olayı ise kendi sözleriyle anlatmış:

"Durup telefonuma baktığını, sonra da yere fırlattığını gördüm. Bisikletle uzaklaştı ve ben de telefonumu geri aldım."

TELEFONUNU ÇIKARDIKTAN SONRA HER ŞEY DEĞİŞMİŞ

Bir başka ilginç hikâye de Simon isimli bir kullanıcıya ait.

Buna göre Simon'a beklenmedik derecede samimi davranan bir yabancı, Simon telefonunu çıkardıktan sonra ona olan ilgisini tamamen kaybetmiş. Bu durum Simon'ın bu tesadüfi karşılaşmanın aslında potansiyel bir gasp girişimi olduğunu anlamasını sağlamış.

