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İliç maden kazasına ilişkin ara karar verildi!

21.03.2025 23:26
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Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin davada ara karar açıklandı. Davada yeni bilirkişi raporu alınmasına, tutuklu yargılanan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İliç maden kazasına ilişkin ara karar verildi!

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 9 işçinin hayatını kaybettiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ara kararda, tüm tutukluların tutukluluk hallerinin devamına ve davanın ikinci duruşmasının 30 Haziran 2025’e ertelenmesine karar verildi.

Yeni bilirkişi tayin edilerek gerekçeli ve ayrıntılı rapor düzenlenmesine karar verildi. Hakim alınan ifadeler doğrultusunda bir sonraki duruşmada yeni tanıkların dinlenmesine karar verdi. TBMM Araştırma Komisyonu Raporu’nun dosyaya dahil edilmesine karar verildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İliç Maden
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