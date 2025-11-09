HABER

İliç’te 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı düzenlendi

İliç Kaymakamlığı tarafından, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla İliç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda anma programı düzenlendi.

Programa Kaymakam Ömer Sirkeci, İliç Belediye Başkan Vekili Hüseyin Köse, İliç Cumhuriyet Savcısı Yusuf İslam Bıraktı, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından Atatürk’ün hayatını ve Cumhuriyet’in kazanımlarını anlatan şiirler ve oratoryolar sunuldu.
Program, Atatürk’ün aziz hatırasına duyulan minnetin ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığın vurgulandığı duygusal anlarla sona erdi.

İliç’te 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı düzenlendi 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
