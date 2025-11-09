İliç’te 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı düzenlendi

Programa Kaymakam Ömer Sirkeci, İliç Belediye Başkan Vekili Hüseyin Köse, İliç Cumhuriyet Savcısı Yusuf İslam Bıraktı, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından Atatürk’ün hayatını ve Cumhuriyet’in kazanımlarını anlatan şiirler ve oratoryolar sunuldu.

Program, Atatürk’ün aziz hatırasına duyulan minnetin ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığın vurgulandığı duygusal anlarla sona erdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır