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İlk 72 saat kritik: Diş çekiminin ardından bu hatayı yapmayın! Ağız kanserine kadar gidebiliyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.01.2025 09:58
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Uzman Diş Hekimi ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, diş çekimi sonrası sigara içmenin diş sağlığı üzerindeki oluşturduğu tehlikelere dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

İlk 72 saat kritik: Diş çekiminin ardından bu hatayı yapmayın! Ağız kanserine kadar gidebiliyor

Diş çekiminin ardından sigaranın, iyileşme sürecini geciktirerek enfeksiyon ve diğer komplikasyon risklerini arttırdığını söyleyen Uzman Diş Hekimi ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, diş çekimini takiben ilk 1 hafta boyunca hatta özellikle ilk 72 saat sigara içilmemesi konusunda uyardı. Sigaranın bağışıklık sistemini zayıflattığını ve diş çekiminden sonra sigara içenlerde enfeksiyon riskinin 3 kat daha artabileceğini belirten Özkan, oluşabilecek diğer risklere değindi.

Sigara nikotinin, diş çekim bölgesindeki yeniden kemik oluşmasını engellediğini ifade eden Prof. Dr. Özkan, “Diş Çekimi sonrası çene kemiğinde oluşan boşlukta oluşan kanama pıhtıya dönüşür ardından 1 ay içinde ana kemiğe dönüşür. Diş çekim sonrası, ardışık olarak 1 hafta içinde dişeti ve çene kemiği ile dolmaya başlar.

diş çürük

Diş çekimini takiben, diş çekim boşluğunun yerine, 1 ay içinde yüzde 80-90, 3 ay içinde yüzde 70 ve 1 yılda yüzde 50 oranında yeni çene kemik oluşur. Sigara Nikotini, diş çekim bölgesindeki yeniden kemik oluşmasını engeller. Diş çekim sonrası, diş çekim bölgesine dolan kan ve ardından oluşan pıhtının içindeki kemik oluşturma ajanlarının gelişmesini engeller. Sonuç olarak da çene kemiği oluşamadığının ötesinde çene kemik iltihabına yol açar” dedi.

“SİGARA İÇENLERDE ARTAN ENFEKSİYON VE AĞIZ KANSERİ RİSKİ”

diş tartar

Sigaranın bağışıklık sistemini zayıflattığını ve diş çekiminden sonra sigara içenlerde enfeksiyon riskini 3 kat artırdığını belirten Prof. Dr. Birkan Özkan, “2024 Nisan tarihinde yapılan son güncel bilimsel araştırmalar, sigara içmenin diş çekim sonrası “alveolit” yani çene kemik iltihabı (enfeksiyon) ve ani başlayan keskin ağrı komplikasyonunu tetiklediğini ortaya koyuyor.

Nikotinin vazokonstriktif (damar daraltıcı) etkileri, diş çekim bölgesindeki ideal kan akışını ve ardından pıhtı oluşmasını engeller. Sigara içilmesi, diş çekimi yapılan açık yara iyileşmesini bozar, çene kemik iltihabı oluşturur, yan etki olarak ağız kanserine de sebep olabilir. Kötü ağız hijyeni ile birleşen sigara kullanımı, enfeksiyonun hızla yayılmasına ve yara yeri apseye dönüşebilir, hastanın yoğun ağrılar çekmesine neden olabilir” diye konuştu.

“DİŞ ÇEKİMİ SONRASI SİGARAYLA GELEN RİSKLER”

diş operasyonları

Diş çekimi sonrası sigara kullanımının oluşturabileceği riskleri sıralayan Özkan, “Sigara, diş çekim alanında kan pıhtısı oluşumu engelleyerek yara yerinin bakterilere açık hale gelmesine neden olur, bu sebeple enfeksiyon riski belirgin şekilde daha fazladır. Bu enfeksiyon, yara yerinde apseye yol açabilir. Nikotin ve diğer kimyasallar, yaranın iyileşmesini geciktirerek ağrı seviyesini artırır. Diş çekiminden sonraki 4'üncü gün başlayan keskin zonklar tarzda keskin bir ağrı oluşturur. Diş çekimi sonrası sigara niktoninin diş çekim bölgesindeki yara yerini enfeksiyona sürüklemesi neticesinde kötü ağız kokusu başlar. Diş çekimini takiben 4'üncü gün başlayan kötü ağız kokusuna zonklar tarzda geçmeyen ağrı eşlik eder.

diş ağrısı

Uzun vadede diş çekim bölgesinde diş eti çekilmesine ve komşu diş kaybına neden olabilir. Diş çekim bölgesindeki çene kemik erimesi oluştuğu için, çevre komşu dişlerin dişeti çekilmesine ve komşu dişi tutan çene kemiklerinde de erimeye yol açarak komşu diş kaybına sebep olabilir. Diş çekilen bölgedeki çene kemiği yetersizliğinden dolayı implant yapılması ancak çene kemik büyütme veya çene kemik ilavesiyle mümkün olabilir. Diş çekim sonrası, diş çekim bölgesine önce pıhtı dolar ardından yeni kemik oluşumu başlar. Ancak sigara içenlerde, diş çekim bölgesinde çene kemik oluşumunu sigara nikotini engeller ve çene kemiği güçsüzleşir. Diş çekim bölgesinde sigara nikotinine bağlı çene kemik oluşması engellendiği için çene kemiğinde güçsüzleşme olur. Bu nedenle çene kemiğindeki güçsüzleşme ve incelme, çiğneme veya çeneye darbe esnasında çene kırığına yol açabilir” şeklinde konuştu.

“İLK 72 SAAT SİGARA İÇİLMEMELİ”

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İyileşme sürecini hızlandırmak ve komplikasyonları önlemek için önerilerde bulunan Prof. Dr. Özkan, “Zorlu dişlerin çekimi, basit diş çekimine göre yüksek komplikasyon riskine sahiptir. Zorlu diş çekimi sonrası sigara içilmesi ağrı ve enfeksiyon komplikasyon riskini kat be kat artırır. Bu nedenle sigara içenlerde zorlu diş çekiminde özel doğru cerrahi teknik seçimi ve hassas şekilde yapılması, sigara içilmesi sonrası enfeksiyon ve ağrı komplikasyon riskini önemli ölçüde azaltır. Diş çekimini takiben ilk 1 hafta boyunca hatta özellikle ilk 72 saat sigara içilmemeli. Bu kritik süre, yara yerindeki kan pıhtısının oluşması ve çene kemiğinin gelişmesi, enfeksiyondan uzak tutulması açısından kritik öneme sahiptir.

ELEKTRONİK SİGARA DA MASUM DEĞİL

Elektronik sigara masum gibi görünüyor ancak diş çekim sonrası kullanımı önerilmez. Çünkü elektronik sigara dumanını içine çekmesi esnasında emme gücüyle pıhtıyı yerinden çıkararak yara bölgesine zarar verebilir. Ağız hijyenine özen gösterilmeli, diş çekimini takiben diş çekim bölgesindeki dişetini ve komşu dişlerin özenli şekilde fırçalanması kritik öneme sahiptir. Ayrıca, reçete edilen antimikrobiyal veya tuzlu su ağız gargarası düzenli olarak kullanılabilir. Diş çekimi sonrası komplikasyonları önlemek için sigaradan uzak durmak şarttır. Diş çekimi cerrahi işlemi, sigarayı bırakmak için önemli bir gerekçe haline gelebilir. Alışkanlıklarınızı gözden geçirmenin tam zamanı. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
diş
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizim hastalar maşallah odadan çıkıp yapistiriyorlar sigarayı o kadar dertleri neyse dilimizde tüy bitti ama yine de ogretemedik bir türlü
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