İlk adres Kırcaali oldu: Balkanlarda onlarca kişi iftar sofrasında bir araya geldi

Sultangazi Belediyesi, Ramazan’da Balkanlardaki Türkleri unutmadı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan ve Yunanistan’da kurulacak iftar sofralarının ilk adresi Kırcaali oldu. Kırcaali’de kurulan sofralarda yüzlerce kişi Ramazan’ın bereketini birlikte paylaştı.

İftar programına Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, Kırcaali Müftüsü Basri Eminefendi, Filibe Başkonsolos Muavini Murat Polat, Sultangazi Belediyesi Başkan Danışmanı ve Meclis Üyesi Muhammer Varol ile çok sayıda Türk katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte alandaki onlarca kişi birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı; “10-15 sene öncesine kadar böyle bir şey yaşayacağımızı düşünemezdik. Şimdi Ramazan’ın bereketini kilometrelerce uzaktan kurulan gönül sofrasıyla kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Sultangazi Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun’a gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

AYNI GÖNÜL FARKLI COĞRAFYA

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Aile sıcaklığında bir Ramazan sloganından yola çıkarak farklı coğrafyada yaşayan kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu göstermek istedik. Geçen yıl iftar soflarımızı Balkanlara taşımıştık. Bu yıl da kardeşlerimizin yanında olalım, onlarla beraber iftar yapalım istedik. Kendi gönül coğrafyamızda, orada yaşayan soydaşlarımızla Ramazan’ın bereketini paylaşalım dedik. Aynı sofrada, aynı gönülde nice güzel Ramazanlara…” dedi.