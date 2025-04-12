HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İlk durak Samsun! CHP, 13 Nisan Pazar günü Samsun’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenleyecek

CHP, Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla 13 Nisan (yarın) saat 14.00’da Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingini düzenleyecek. Miting serisinin ilk durağı olan Samsun için Özel, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

İlk durak Samsun! CHP, 13 Nisan Pazar günü Samsun’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenleyecek
Begüm Özkaynak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Nisan(yarın) Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılacak. CHP tarafından organize edilen miting, bu kapsamda gerçekleştirilecek ilk etkinlik olacak.

thumbs_b_c_483477dde030bdca773738944a9126cb

"ATATÜRK NEREDE YÜRÜDÜYSE, BİZ ORADAN YÜRÜRÜZ"

CHP, Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla yarın Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingini düzenleyecek.

Miting serisinin ilk durağı olacak Samsun için Genel Başkan Özel, sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara çağrıda bulundu. Paylaşımında “Atatürk nerede yürüdüyse, biz oradan yürürüz! Samsun’dan başlıyoruz. Millet devletin gerçek sahibidir. Millet kazanacak, tüm renkleriyle Türkiye kazanacak!” ifadelerini kullandı.

CHP’nin organize ettiği miting 13 Nisan(yarın) saat 14.00’da Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tablo gibi görüntüler! Her yer beyaza büründü Tablo gibi görüntüler! Her yer beyaza büründü
Başkent'te korkutan yangın! 5 kişi dumandan etkilendiBaşkent'te korkutan yangın! 5 kişi dumandan etkilendi

Anahtar Kelimeler:
Samsun Özgür Özel miting chp genel başkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Almanya'da umduğunu bulamayan Sacha Boey valizlerini toplayıp Türkiye'ye geri dönüyor!

Almanya'da umduğunu bulamayan Sacha Boey valizlerini toplayıp Türkiye'ye geri dönüyor!

Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı!

Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı!

Kritik görüşme sona erdi! İran'dan açıklama geldi

Kritik görüşme sona erdi! İran'dan açıklama geldi

Antalya Havalimanı ek binası açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yolcu kapasitesi 82 milyona ulaştı"

Antalya Havalimanı ek binası açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yolcu kapasitesi 82 milyona ulaştı"

İş yerine girdi, koluna yapıştı, bırakmadı! Veteriner müdahalesiyle ayrıldı

İş yerine girdi, koluna yapıştı, bırakmadı! Veteriner müdahalesiyle ayrıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.