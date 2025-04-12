İlk durak Samsun! CHP, 13 Nisan Pazar günü Samsun’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenleyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Nisan(yarın) Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılacak. CHP tarafından organize edilen miting, bu kapsamda gerçekleştirilecek ilk etkinlik olacak.

"ATATÜRK NEREDE YÜRÜDÜYSE, BİZ ORADAN YÜRÜRÜZ"

CHP, Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla yarın Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingini düzenleyecek.

Miting serisinin ilk durağı olacak Samsun için Genel Başkan Özel, sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara çağrıda bulundu. Paylaşımında “Atatürk nerede yürüdüyse, biz oradan yürürüz! Samsun’dan başlıyoruz. Millet devletin gerçek sahibidir. Millet kazanacak, tüm renkleriyle Türkiye kazanacak!” ifadelerini kullandı.

CHP’nin organize ettiği miting 13 Nisan(yarın) saat 14.00’da Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.