İlk durak Türkiye! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman yurt dışı ziyaretlerine başlıyor

KKTC cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman yurt dışı ziyaretlerine başlıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan açıklama geldi.
Duran'ın açıklamasına göre Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'ye gerçekleştirecek.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek.
Görüşmelerde ayrıca Türkiye-KKTC ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak.
