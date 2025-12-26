HABER

Çorum’da aranan 9 kişi yakalandı

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-26 Aralık tarihleri arasında yapılan 117 denetim çerçevesinde, 27 kahvehane, 24 kafe, 25 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi.

Cansu Akalp

Çorum’da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-26 Aralık tarihleri arasında yapılan 117 denetim çerçevesinde, 27 kahvehane, 24 kafe, 25 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 904 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 9 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 5 adet ateşli silah, 2 adet kesici alet, 51 adet tabanca fişeği, 89 adet sentetik ecza hapı, 12 adet extacy, 101.34 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 0.69 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu içme düzeneği ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 717 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

