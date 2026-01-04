İlk e-posta ne zaman, kime gönderildi? Bugünkü maillerden ne kadar farklıydı?

Dünya genelinde her gün milyarlarca insan e-posta göndermekte ve almaktadır. Hem kolay hem de ekonomik olması nedeni ile çok sık tercih edilen bir iletişim yolu olan e-posta gönderiminin tarihçesi ise oldukça eskiye dayanmaktadır. E-posta hesapları bu hizmeti sağlayan çeşitli sitelerden ücretsiz olarak ya da belli bir miktar ücret karşılığı alınabilmektedir. Bugün neredeyse her insanın bir e-posta adresi bulunmaktadır.

İnternet kullanımı dünyada ilk kez 1968 yılında gerçekleştirilen bağlantı ile hayatımıza girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan iki bilgisayar arasında ilk internet bağlantısının kurulduğu bilinmektedir. E-posta gönderiminin ve alımının tarihçesi de oldukça eski kabul edilmektedir.

İlk e-posta ne zaman, kime gönderildi?

Bazı kişiler için inanması zor olsa da e-posta gönderiminin ve alımının tarihçesinin 1970’li yıllara kadar uzandığı bilinmektedir. Genel olarak modern bir iletişim aracı olarak bilinen e-postalar aslında yarım asırlık bir geçmişe sahip bir teknolojinin ürünü olarak hayatımıza girmiştir. Günümüzde kısa mesajlardan, internetten bile daha öncesi bulunan e-postalar bir ağ üzerinden belli bir kişiye ya da bir grup kişiye gönderilebilen her tür metin, dosya, görsel ya da diğer ekleri içerebilen bir mesaj türüdür.

E posta ya da uzun adı ile elektronik posta tarihinin Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı bir dağıtım ağı olan ARPANET’e (Advances Research Projects Authority Net) dayandığı bilinmektedir. 1971 yılında Ray Tomlison ilk elektronik mesajlaşma sistemini icat etmiş ve geliştirmiştir. Tomlinson dosya aktarım programı ile yola çıkarak zaman paylaşımlı bir mesaj programı uyarlamıştır.

Kraliçe Elizabeth’in 1976 yılında ilk e-posta gönderen yönetici olduğu bilinmektedir. Mesaj başlığında kraliçe "Kraliçe majestelerinden bir mesaj" yazmıştır. 1978 yılının mayıs ayında ise ilk toplu e-posta gönderimi yapılmıştır. 1993 yılına dek elektronik posta adı kullanılırken bu tarihten itibaren mailler daha kısa olarak e-posta ya da e-mail adını almıştır. Bu tarihten sonraki süreçlerde ise spam, bilgisayar solucanı gibi çeşitli terimler ve kavramlar ortaya çıkmıştır.

Gönderilen ilk e posta bugünkü maillerden ne kadar farklıydı?

Tarihçesine göre e-posta günümüzde kullanılan e-posta sistemlerine ulaşmadan önce bir dizi teknolojinin ve standardın gelişmesi ile oluşmuştur. Elektronik mesajların ilk iletilmesi 19. yüzyılda elektrikli telgraf gibi başlamıştır. Bu yöntem 1840’lı yıllardan itibaren Birleşik Krallık’ta Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanarak geliştirilmiştir.

Bugün kullanılan e-posta sistemleri, e-postaların tarihte ilk kez kullanıldığından çok daha gelişmiş ve farklıdır. İlk bilgisayarlarda yazılı mesajlar aynı ağ üzerinde ve sadece açık olan bilgisayarlar arasında gönderilebilmiş ve alınabilmiştir. Bu durumun nedeni mesajların iletilebilmesi için iki bilgisayarın arasında direkt olarak bağlantı kurması gerekliliğinin bulunmasıdır.

Bir süre için bu olanaklar gereksinimleri karşılayan bir yöntem olarak kabul edilse de yerel ağların birbirlerine bağlanarak internete girilmesi ile birlikte yetersiz kalmaya başlamıştır. E-postalar da bu gereksinimler ve yetersizliklerden gelişerek bugünkü halini almak üzere uygulanmaya başlamıştır. Yirminci yüzyılın yazılı mesajlaşma teknolojisinde e-postalar bir devrim sayılmaktadır.

İlk e-postalar sadece yazılı içeriklere sahiptir. Genel olarak da 7 bitlik olan ASCII kodlamasına sahiptirler. Buna ek olarak e-postalar gövde ve başlık olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Bu iki bölüm ise yalnızca boş bir satır ile birbirlerinden ayrılmaktadır.