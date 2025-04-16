İlk hacı kafilesi 29 Nisan'da yola çıkıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla 2025 yılı hac ibadeti için Türkiye’den kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının hazırlıkları tamamlandı. Bu yıl 84 bin 942 Türk hacı adayı Mekke ve Medine’ye gitmeye hak kazanırken, ilk hac kafilesi 29 Nisan’da yola çıkacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmeleri için hem Türkiye’de hem de Suudi Arabistan’da yoğun hazırlıklar yürüttü. Mekke ve Medine'de görev yapacak din görevlileri ve sağlık personeli belirlendi. Ayrıca hacı adayları için ülke genelinde düzenlenen eğitim seminerlerinde hac ibadetinin manevi ve pratik yönlerine dair kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

HAC TAKVİMİ NETLEŞTİ

İlk hac kafilesi 29 Nisan’da Medine’ye hareket edecek.

Son kafile 31 Mayıs’ta Mekke’ye ulaşacak.

4 Haziran’da hacı adayları Arafat’a çıkacak ve burada vakfeye duracak.

Arafat sonrası Müzdelife ve Mina’ya geçilecek, burada şeytan taşlama ibadeti yapılacak.

Ardından hacılar Kabe’de tavaf ve say yaparak ihramdan çıkacak.

Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutsal topraklarda karşılanacak.

DÖNÜŞLER 11 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Hac ibadetini tamamlayan hacıların yurda dönüş yolculuğu 11 Haziran’da başlayacak ve kafileler halinde 7 Temmuz’a kadar Türkiye’ye dönecekler.