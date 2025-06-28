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İlk kez ortaya çıkan detay! Ekrem İmamoğlu: ‘Param, pulum, işim vardı! Bunlar beni yok etmeye çalışıyorlar!’

Ekrem İmamoğlu’nun CHP’deki Kurultay Davası ile ilgili Silivri’de yaptığı görüşmelere damga vuran anlara ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez de İmamoğlu’nun o görüşmelerde Vahap Seçer’in ellerini tutarak söyledikleri gündem oldu. İmamoğlu’nun Seçer’e “Param da vardı, pulum da vardı; işim de vardı. Bunlar ailemi yok etmeye çalışıyorlar. Etrafımı yok etmeye çalışıyorlar. Benim hayatımı yok etmeye çalışıyorlar” dediği öğrenildi.

İlk kez ortaya çıkan detay! Ekrem İmamoğlu: ‘Param, pulum, işim vardı! Bunlar beni yok etmeye çalışıyorlar!’

CHP’de kurultay davası ile ilgili devam eden süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumu tartışılmaya devam ederken CHP’nin önceki dönem TBMM Grup başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında görüşmeye ilişkin dikkat çeken detayları paylaştı. Kulislerde dolaşan iddialara göre Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’le dava sonucunda önce görüşmek ve birlikte hareket etmek istememesi CHP’de krizin fitilini ateşledi. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu için yapılan mitinglerin Kılıçdaroğlu tarafından yanlış bulunduğunun belirtilmesi ise dikkat çeken gelişmelerin başında gelmişti.

İmamoğlu da Silivri’de yaptığı görüşmede Vahap Seçer’e içinde bulunduğu sürece ilişkin oldukça duygusal bir konuşma yaptı. İmamoğlu’nun Seçer’e “Param da vardı, pulum da vardı; işim de vardı. Bunlar ailemi yok etmeye çalışıyorlar. Etrafımı yok etmeye çalışıyorlar. Benim hayatımı yok etmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU VAHAP SEÇER’İN ELLERİNİ TUTUP ANLATTI

Saygı Öztürk bugünkü köşesinde o anları şu şekilde aktardı:

Hava oldukça dramatikti. İmamoğlu, yakın dostu Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ellerini tuttu ve şunları söyledi:

“Vahap, senin de çocukların var, benim de çocuklarım var. Benim de bir ailem var, senin de bir ailen var. Evet, belediye başkanıyız ama bunlar ailemi yok etmeye çalışıyorlar. Etrafımı yok etmeye çalışıyorlar. Benim hayatımı yok etmeye çalışıyorlar.

Yıllardan beri kurduğum, siyasete girmeden önce de bir hayatım vardı. Kimseye de muhtaç değildim. Param da vardı, pulum da vardı; işim de vardı. Ama ben siyasette dik durmanın, siyasette mücadele etmenin bedelini burada ödüyorum. Beni burada yalnız bırakmayı düşünen bir zihniyet olabilir mi?”

Bu sözlerden sonra görüş odasında bir sessizlik oldu. Ekrem Bey de, Vahap Bey de, Engin Özkoç da çok duygulanmıştı. Vahap Bey’in ellerini bırakmadan duygularını ifade ederken, gözleri doldu. “Beni beton duvarlar arasına gömmek istiyor” sözleri çok etkileyiciydi. Bu, korkunç sözlerdi...”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP kurultay
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