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İlk önce taş sandı: Gerçeği anlayınca şaşıp kaldı! "Hayatımda ilk defa gördüm" Ağırlığı 8 kilogram

Almanya'da yaşayan Sedat Ural yıllık izinlerini mantar sezonuna denk getirerek mantar toplamak için Türkiye'ye geliyor. Mantar toplamayı çok sevdiğini belirten gurbetçi Sedat Ural, ilk önce taş zannettiği devasa büyüklükte bir mantar buldu. 9 kiloya yakın mantarı komşuları ile paylaşacağını söyleyen Sivaslı Ural, "İlk defa böyle bir şey görüyorum. Şaşırdım kaldım" dedi. İşte detaylar...

İlk önce taş sandı: Gerçeği anlayınca şaşıp kaldı! "Hayatımda ilk defa gördüm" Ağırlığı 8 kilogram

Sivas’ta bir vatandaş mantar toplamak için çıktığı arazide devasa büyüklükte bir mantar buldu. Ağırlığı 8 kilogramı aşan mantarı görenler gözlerine inanamadı.

Yaz tatillerinde memleketi Sivas’a gelen gurbetçi Sedat Ural, mantar toplamak için araziye çıktı. Çepni kasabası kırsalında mantar aramaya başlayan Ural, ilk gördüğünde taşa benzettiği mantarın yanına gitti.

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Devasa büyüklükteki mantarı bulunduğu yerden sökerek eve götüren Sedat Ural, gözlerine inanamadı. 8 kilogramı aşkın ağırlığa sahip olan mantarı komşuları ile paylaşmak isteyen Sedat Ural, "Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar. İlk defa böyle bir şey görüyorum" dedi.

ÖNCE TAŞ ZANNETTİ

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Mantar toplamayı çok sevdiğini söyleyen gurbetçi Sedat Ural, "Almanya’nın Münih kentinde yaşıyorum. Genelde iznimi mantar sezonuna denk getiriyorum.

Bugün de Çepni kasabası Beynamaz Yaylası’ndaydım. Böyle bir mantar buldum. Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

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Çok mutluyum. Komşularımla da paylaşacağız bu mantarı. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Şaşırdım kaldım. 9 kiloya yakın bir mantar" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas mantar
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