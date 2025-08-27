HABER

İlk tedavisi çarpıştığı otomobilde yapıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan plakasız elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Sürücüye 15 bin 712 TL para cezası uyguladı.

Melih Kadir Yılmaz

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Y.'nin kullandığı otomobil, Fahrettin A. A.'nın kullandığı plakasız elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü çarpıştığı otomobile alınarak sağlık ekibini bekledi. Yaralı sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde tescilli plaka takmadığı belirlenen elektrikli bisiklet sürücüsüne 15 bin 712 TL para cezası uygulandı.

(İHA)

