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İlk toplantı tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim" diyerek duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim" diyerek duyurduğu, AK Parti’nin kurduğu anayasa komisyonunun ilk toplantı tarihi belli oldu.

İlk toplantı tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim" diyerek duyurmuştu

AK Parti’nin kurduğu anayasa komisyonu çalışmalarına başlıyor. Komisyon ilk toplantısını 4 Haziran çarşamba günü Beştepe’de yapacak.

ERDOĞAN: 10 HUKUKÇU ARKADAŞIMI GÖREVLENDİRDİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz." açıklamasında bulunmuştu

KOMİSYONUN ÇALIŞMA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, komisyon kurulmasına yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alacağı belirtiliyor.

Komisyonun ilk toplantısını planlanan en kısa zamanda yapması ve yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başkanlık edeceği öğrenildi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ANAHTARI YENİ ANAYASADIR"

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesinde "Türkiye Yüzyılı'na Yeni Anayasa" başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koymuştu.

Bu başlıkta yeni anayasaya ilişkin, "Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır." ifadelerine yer verilmişti.

Yeni anayasanın 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulanan beyannamede, yeni anayasanın kodları, yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü diye sıralanmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Anayasa ak parti
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