İlker Canikligil adli kontrolle tahliye edilmişti! FLU TV için kararını verdi... "Kuyruğumuzu kaptırdığımız için bütün politik içeriklere son verme kararı aldık"

Hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 26 Mart’ta tutuklanan Canikligil, geçen günlerde hakim karşısına çıkmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

İstanbul 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde SEGBİS’le bağlanan Canikligil, savunmasında ‘büyük bir algı operasyonu ve provokasyonla gözaltına alındığını’ söyledi. Mahkeme, Canikligil’in yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliyesine karar vermişti.

CANİKLİGİL DUYURDU! FLU TV İÇİN YENİ KARAR

Yönetmen ve FLU TV'nin sahibi olan İlker Canikligil kanalıyla ilgili yeni bir karar aldı. Canikligil, FLU TV'nin tüm politik içeriklerine son verdiklerini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Canikligil şu ifadelere yer verdi:



"Biz CHP iktidar olsa onu da eleştirirdik büyük ihtimalle yine aynı cezaları orada da çekerdik.

"KUYRUĞUMUZU KAPTIRDIĞIMIZ İÇİN BÜTÜN POLİTİK İÇERİKLERE SON VERME KARARI ALDIK"

Şöyle bir durum var ben her zamanki gibi saçma bir fikirle ortaya çıktım. Kuyruğumuzu kaptırdığımız için, FLU TV olarak bütün politik içeriklere son verme kararı aldık.

"ENTELEKTÜEL KANAL OLMA KONUMUMUZA GERİ ÇEKİLİYORUZ"

İç politikayla ilgili hiçbir şey konuşmayacağız bundan sonra ya da ben konuşmayacağım en azından. Güncel politikadan çıkıyoruz. Entelektüel kanal olma konumumuza geri çekiliyoruz"