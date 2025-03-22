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İlkokulda dayak skandalı: Gözü dönen anne, oğlu ile kavga eden çocuğu hastanelik etti!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
22.03.2025 16:17
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Bursa'da ilkokulda meydana gelen dayak skandalı pes dedirtti. Çocuklar kavga edince gözü dönenanne okulu basıp 1.sınıf öğrencisini darp etti. Hastanelik olan çocuğun ailesi ise "Şikayetçiyiz. Adalet bekliyoruz" dedi.

İlkokulda dayak skandalı: Gözü dönen anne, oğlu ile kavga eden çocuğu hastanelik etti!

Bursa'da gözü dönen anne, oğlu ile kavga eden öğrenciyi okulda yakalayıp dövdü. Saldırıya uğrayan öğrencinin ailesi, şikayetçi oldu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen korkunç olaya dair Edinilen bilgiye göre, Tahirağa ilkokulunda yaşanan olayda 1.sınıfta öğrenim gören iki minik öğrenci kavgaya tutuştu.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kavga sonrası okula giden anne, oğlu ile kavga eden 6,5 yaşında ki H.Ç’yi okul içinde dövdü. Veli’nin saldırısına uğrayan H.Ç. hastaneye sevk edildi.

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DARP RAPORU ALDILAR

Aile, darp raporu alırken, aileler birbirinden şikayetçi oldu. H.Ç.’nin annesi M.Ç. ise, "Oğlum halen şokta. Kafasına şemsiye ile vurulmuş, yüzene vurulmuş ve boğazı sıkışmış. Şikayetçiyiz. Adalet bekliyoruz" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa ilkokul dayak skandal çocuk
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