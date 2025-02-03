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İmam nikahı nasıl bozulur​? İmam nikahı nasıl ve hangi hâllerde düşer?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
19.01.2025 16:04
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Dini nikah, halk arasında genellikle “imam nikahı” olarak bilinir. Bu nikah, camilerde görevli olan imamlar tarafından kıyılan bir nikah türüdür. Dini nikahın geçerli olması için her iki tarafın da Müslüman olması, yetişkin olması ve iki şahit eşliğinde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu tören evlilik akdinin dini inançlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

İmam nikahı nasıl bozulur​? İmam nikahı nasıl ve hangi hâllerde düşer?

İmam nikahı, Türkiye’de resmi devlet nikahı dışında yapılan dini bir evlilik akdidir. Bu tören genellikle camilerde görevli imamlar tarafından gerçekleştirilir. İmam nikahında tarafların evlenme niyeti doğrultusunda şahitler huzurunda Allah’a söz verilir.

İmam, evlenecek kişilerin isimlerini, anne/baba isimlerini bir kağıda yazar. Ardından Kur'an-ı Kerim'den ilgili ayetler ve hadisler okunur. İlk olarak kadına sonra erkeğe üçer defa "Bu kişiyi kabul ettin mi?" diye sorulur. Şahitlerin de katılımıyla nikah gerçekleşir. Çiftler sorunların çözülememesi durumunda Kur'an-ı Kerim'e göre boşanmayı gerçekleştirebilirler.

İmam nikahı nasıl bozulur?

İslam dini boşanmaya karşı olsa da belirli durumlarda boşanmaya izin verir. İmam nikahlı bir çiftin boşanabilmesi için erkeğin 3 defa "boş ol" demesi yeterlidir.

Ancak bazı durumlarda kadının da nikahı bozma hakkı vardır. Örneğin kadın eşinden şikayet ederek boşanma talebiyle mahkemeye başvurabilir. Mahkeme yoluyla boşanan eşler, dinî hükümlere göre bir bâin talâkla boşanmış olurlar.

İmam nikahı hangi hallerde düşer?

Din alimlerine göre imam nikahını bozan durumlar aşağıdaki gibidir:

  • Erkeğin eşine "boş ol", "seni boşadım", "seni terk ettim" gibi ifadeler kullanması dini nikahı bozar.
  • Erkeğin 3 kez eşine "boş ol" demesi durumunda nikah düşer ve geri dönüşü mümkün olmaz.
  • Erkeğin eşine, "babanın evine git, defol evimden git ya da cehenneme git" gibi ifadeler kullanması nikahı düşürür. Ayrıca, kayınpederine giderek "kızını istemiyorum, kızını kime istersen ver" demesi de dini nikahı bozar.
  • Erkeğin hanımına "sen benim anamsın, kızımsın ya da bacımsın" gibi ifadeler kullanması nikahı bozar.
  • Erkeğin tek bir kerede ya da farklı zamanlarda 3 kez "boş ol" demesi de geri dönüşü olmayan bir şekilde boşanmaya yol açar.
  • Kadın, farz olduğunu bile bile erkeğin ikazına rağmen ibadet etmeyi reddederse kadını boşamak vacip olur.

Yukarıda sayılanların yanı sıra, eşlerin din değiştirmesi de dini nikahın düşmesine neden olur.

Anahtar Kelimeler:
boşanma nikah dini nikah
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