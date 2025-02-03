İmam nikahı nasıl bozulur​? İmam nikahı nasıl ve hangi hâllerde düşer?

İmam nikahı, Türkiye’de resmi devlet nikahı dışında yapılan dini bir evlilik akdidir. Bu tören genellikle camilerde görevli imamlar tarafından gerçekleştirilir. İmam nikahında tarafların evlenme niyeti doğrultusunda şahitler huzurunda Allah’a söz verilir.
İmam, evlenecek kişilerin isimlerini, anne/baba isimlerini bir kağıda yazar. Ardından Kur'an-ı Kerim'den ilgili ayetler ve hadisler okunur. İlk olarak kadına sonra erkeğe üçer defa "Bu kişiyi kabul ettin mi?" diye sorulur. Şahitlerin de katılımıyla nikah gerçekleşir. Çiftler sorunların çözülememesi durumunda Kur'an-ı Kerim'e göre boşanmayı gerçekleştirebilirler.
İslam dini boşanmaya karşı olsa da belirli durumlarda boşanmaya izin verir. İmam nikahlı bir çiftin boşanabilmesi için erkeğin 3 defa "boş ol" demesi yeterlidir.
Ancak bazı durumlarda kadının da nikahı bozma hakkı vardır. Örneğin kadın eşinden şikayet ederek boşanma talebiyle mahkemeye başvurabilir. Mahkeme yoluyla boşanan eşler, dinî hükümlere göre bir bâin talâkla boşanmış olurlar.
Din alimlerine göre imam nikahını bozan durumlar aşağıdaki gibidir:
Yukarıda sayılanların yanı sıra, eşlerin din değiştirmesi de dini nikahın düşmesine neden olur.