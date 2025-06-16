İmamoğlu için istenen hapis cezası belli oldu! İmamoğlu: "Bu yargılama değil, cezalandırmadır"

Tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e hakaret ve tehdit ettiği, terör örgütlerine hedef gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görülüyor. Silivri’deki Marmara Cezaevi Kampüsü’nün yanında bulunan duruşma salonunda görülen davayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip ediyor.

7 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, İmamoğlu için kamu görevlisine hakaret, tehdit ve terör örgütüne hedef gösterme suçundan cezalandırılmasını talep ediyor.

İmamoğlu için 7 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor.

İMAMOĞLU SAVUNMA YAPIYOR

Duruşma başlamadan önce aralarında milletvekillerinin de olduğu kalabalık grup salona girmek istediği sırada duruşma salonunda yoğunluk oluşturdu. Duruma salonda bulunan jandarma, geçişleri kontrol altına aldı.

Heyet ve başka suçtan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu’nun salona geldi. İmamoğlu savunmasına başladı.

"İSTANBUL’U KAZANAN TÜRKİYE’Yİ KAZANIR DİYEN ZİHNİYETİ 3 KEZ YENDİĞİM İÇİN BURADAYIM"

Duruşmada İmamoğlu, “Ben buraya yaklaşık 90 gündür haksız ve hukuksuz bir biçimde bulunduğum zindandan geliyorum. Türkiye’ye büyük maddi ve manevi, uluslararası itibarına zarar veren bu operasyonlar nedeniyle ben ve arkadaşlarım neden tutsağız?” diye sordu.

“Ülkeye bu bedel neden ödetiliyor? Hukukla ilgisi olmayan bu sorunun cevabını haykırmaya devam edeceğim. İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır diyen zihniyete karşı 3 kez seçim kazandığım için buradayım” diyen İmamoğlu, kanala, ranta ve yalana karşı durduğu ve Cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklu olduğunu belirtti.

"BU BİR YARGILAMA DEĞİL CEZALANDIRMADIR"

İmamoğlu tutukluluk süreciyle ilgili, “Bu bir yargılama değil cezalandırmadır. Aynı zamanda milletimin iradesi de cezalandırılıyor. İnsanlar aileleriyle, 70 yıllık birikimleriyle tehdit edilir mi? Bu nasıl bir zalimliktir, yüce Türk yargısı buna nasıl müsaade edebilir?” ifadelerini kullandı.

2 YIL 8 AYDAN 7 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık mütalaasında, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle sözkonusu suçları işlediği kanaatine vararak, İmamoğlu'nun 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek için sabah erken saatlerde Silivri'ye geldi.

Kaynak: DHA-İHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır