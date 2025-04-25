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İmamoğlu da katılmıştı! Oteldeki toplantıdan dakikalar öncesinden görüntüler ortaya çıktı: Korumaları dikkat çekti

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul'daki bir otelde Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı toplantı öncesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun korumalarının güvenlik kameralarını bantlayarak kapatması dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine gönderildiği yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı görüntüler yer aldı. 12 Ekim'de İmamoğlu, İstanbul'daki bir otelde soruşturma kapsamında şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmüştü. İmamoğlu'nun korumalarının gelerek görüşme yapacağı alanı gören kameraları kapattığı görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMAYA GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

50 DAKİKA ÖNCE GELMİŞLER

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor.

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği yer alıyor.

(Kaynak: AA)

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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Ekran görüntüsü 2025-04-25 154254Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu Yolsuzluk kamera ibb
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