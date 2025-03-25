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  4. 'İmamoğlu' eylemlerinde gözaltına alınan gazeteciler tutuklandı!

'İmamoğlu' eylemlerinde gözaltına alınan gazeteciler tutuklandı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.03.2025 18:23
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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip eden yedi gazeteci hakkında karar çıktı. Oda Tv'nin haberine göre, NOW muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Hayri Tunç, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, gazeteci Zeynep Kuray, Agence France-Presse (AFP) muhabiri Yasin Akgül ve İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı tutuklandı.

'İmamoğlu' eylemlerinde gözaltına alınan gazeteciler tutuklandı!

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'deki protestoları takip eden 7 gazeteci gözaltına alınmıştı.

İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen gazeteciler önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çok geçmeden gazeteciler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Adliye'ye getirilen yedi gazeteci çıkarıldıkları 5. ve 6. Sulh Ceza Hakimliğince '2911 No'lu yasaya muhalefet' suçundan tutuklandı.

Tutuklanan gazetecilerin isimleri şöyle:

Bülent Kılıç – Foto muhabiri

Kurtuluş Arı – İstanbul Büyükşehir Belediyesi foto muhabiri

Yasin Akgül – AFP (Agence France-Presse) foto muhabiri

Ali Onur Tosun – NOW TV muhabiri

Zeynep Kuray – Serbest gazeteci

Hayri Tunç – Muhabir

Gökhan Kam – Bakırköy Belediyesi foto muhabiri

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gözaltı saraçhane
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