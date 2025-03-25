'İmamoğlu' eylemlerinde gözaltına alınan gazeteciler tutuklandı!

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'deki protestoları takip eden 7 gazeteci gözaltına alınmıştı.
İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen gazeteciler önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çok geçmeden gazeteciler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Adliye'ye getirilen yedi gazeteci çıkarıldıkları 5. ve 6. Sulh Ceza Hakimliğince '2911 No'lu yasaya muhalefet' suçundan tutuklandı.
Tutuklanan gazetecilerin isimleri şöyle:
Bülent Kılıç – Foto muhabiri
Kurtuluş Arı – İstanbul Büyükşehir Belediyesi foto muhabiri
Yasin Akgül – AFP (Agence France-Presse) foto muhabiri
Ali Onur Tosun – NOW TV muhabiri
Zeynep Kuray – Serbest gazeteci
Hayri Tunç – Muhabir
Gökhan Kam – Bakırköy Belediyesi foto muhabiri
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