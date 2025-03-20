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İmamoğlu gözaltına alınmıştı! AK Parti'den ilk açıklama... "Dosya hakkında bilgimiz yok"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
20.03.2025 14:09
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İstanbul'da dünkü çifte soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak AK Parti'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Dosya hakkında bilginiz yok. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemek" dedi. Çelik ayrıca 'CHP'ye darbe' ithamlarıyla ilgili de "Cumhur İttifakımızın mücadelenin adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin karşına yazılır" dedi

İmamoğlu gözaltına alınmıştı! AK Parti'den ilk açıklama... "Dosya hakkında bilgimiz yok"

Çelik sürece ilişkin açıklamasında, "Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemek. Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz." ifadelerine de yer verdi.

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Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Özgür Özel bunun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından CHP'ye darbe olduğunu söylüyor. Siyasetin durması gereken yer neresidir, bununla ilgili olarak CHP'nin öğrenme kabiliyetinin olmadığı görülmüştür. Yapay zeka bile CHP'nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir.

"CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ"

Yapay zekanın CHP'ye öğreteceği çok şey vardır. Yapay zeka, daha nitelikli değerlendirme yapacağı açıktır. Cumhur İttifakımızın mücadelenin adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin karşına yazılır. Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri kabul edilemez.

"ASLINDA BİRAZ UMUTLANMIŞTIK"

Biz aslında Özel ilk iş başına geldiğinde biraz umutlanmıştık. Bir kez daha görüyoruz ki umudumuz boşa çıkmıştır.

"DARBE GİRİŞİMİYLE YARGI SÜRECİNİ BİR TUTMAK MESELEYİ SULANDIRMAKTIR"

15 Temmuz terörist darbe girişimiyle yargı sürecini bir tutmak meseleyi sulandırmaktır. Özel, bizi siyaseti hukuk yoluyla dizayn etmekle itham ediyor. Bizim vesayet girişimiyle ilişkimiz söz konusu değil. Biz sizin gibi siyaseti illegal yollarla dizayn etmiyoruz.

"HANGİ SİYASİ SUİKASTLARLA KARŞILAŞTIĞIMIZI BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanımızın bu ülkede her türlü siyasi tehdidi bertaraf ederek bu demokrasi mücadelesini hepimiz yakinen biliyoruz. Biz bu emekler ortaya koyulurken hangi siyasi suikastlarla karşılaştığımızı biliyoruz"

Ayrıntılar geliyor...

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Ömer Çelik ak parti ekrem imamoğlu operasyonu
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