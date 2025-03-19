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  4. İmamoğlu gözaltına alınmıştı! İstanbul'da çifte soruşturmanın detayları ortaya çıktı... Her şey o rapor sonrası başladı

İmamoğlu gözaltına alınmıştı! İstanbul'da çifte soruşturmanın detayları ortaya çıktı... Her şey o rapor sonrası başladı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
19.03.2025 15:39
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Sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim için gözaltı kararı verildi. Karar kapsamında İmamoğlu da gözaltına alınırken, soruşturmanın detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Çifte soruşturmanın başlangıcı ise tanık beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası olduğu aktarıldı. İşte tüm detaylar...

İmamoğlu gözaltına alınmıştı! İstanbul'da çifte soruşturmanın detayları ortaya çıktı... Her şey o rapor sonrası başladı

İstanbul'da başlatılan çifte soruşturma gündemin ana başlığı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

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ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları sonrası harekete geçen ekipler; Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 şüpheli gözaltına aldı.

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SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI! O RAPOR SONRASI BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen 99 şüphelinin bilgilerine ulaşıldı.

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"İŞ İNSANLARINI PARA VERMEYE ZORLADIKLARI, HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIKLARI..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.

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Ekrem İmamoğlu Gözaltı İstanbul soruşturma ibb rapor
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