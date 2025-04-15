İmamoğlu için "En iyi ihtimal" diyerek tarih verdi! Bahçeli'nin "ivedilikle" çıkışına Cem Küçük'ten çarpıcı yanıt

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanıp İBB ve TBB başkanı görevlerinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreci devam ediyor. İmamoğlu'nun bu davada ilk olarak ne zaman mahkemede hakim karşısına çıkacağı merak konusu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu kapsamda dün verdiği mesaj çok konuşuldu.

BAHÇELİ'DEN 'İMAMOĞLU' ÇIKIŞI: İVEDİLİKLE GÖRÜŞÜP KARARA BAĞLANMALI

Bahçeli sosyal medyadan paylaşılan açıklamasında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir" demişti.

"SUÇSUZSA BERATI, DEĞİLSE TECZİYESİ EN KISA SÜREDE TEMİN EDİLMELİ"

MHP lideri açıklamasının devamında şunları ifade etmişti:

"Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzca beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir."

İMAMOĞLU İÇİN 2029'U İŞARET ETTİ

Bahçeli'nin gündeme damga vuran bu sözlerinin ardından gazeteci Cem Küçük, İmamoğlu hakkındaki yargı sürecine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Cem Küçük, İmamoğlu hakkında karar çıkması için 2029'u işaret etti.

"YARGILAMA BİR YIL, O DA EN İYİ İHTİMAL"

TGRT Haber'de Bahçeli'nin çıkışını yorumlayan Cem Küçük şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli'nin de dediği, bunlar ivedilikle, hızlı olsun ama, bir kere iddianame 109 kişi olduğu için, 99'u yolsuzluk, altısı terörden. En az eylül, ekimi bulur. Yargılama bir yıl, o da en iyi ihtimal. Bir yıl istinaf, bir yıl yargıtay, altı ay da bilmem geliş gidişi var onun. Üç buçuk, dört yıl, 2029'un başını bulur veya sonunu bulur."

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 zanlı hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

AA'nın aktardığına göre; soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun da aralarında olduğu bazı şüphelilerin avukatları, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi vererek, tahliye talebinde bulundu. Talebi inceleyen mahkeme, avukatların itirazını reddetti.