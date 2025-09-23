HABER

İmamoğlu kazandı, Bakan Tekin kaybetti! Davada karar çıktı: Manevi tazminat ödeyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bakan Yusuf Tekin'e açtığı dava sonuçlandı. Bakan Tekin'in İmamoğlu'na 25 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 yılında kreş-anaokulu tartışmalarıyla ilgili bir soruya yanıt verirken Ekrem İmamoğlu'na "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor" demişti. İmamoğlu ise bu sözleri yargıya taşıdı.

İMAMOĞLU'NDAN BAKAN TEKİN'E MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, Bakan Tekin'e 50 bin TL tutarında manevi tazminat talebiyle dava açtı.

DAVAYI İMAMOĞLU KAZANDI

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme Bakan Tekin'in 25 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Karara karşı istinaf yolu açık bırakıldı.

BAKAN TEKİN'İN AVUKATLARI: "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ"

Öte yandan Bakan Tekin’in avukatları, savunmada müvekkillerinin sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek davanın reddini talep etti. Ancak mahkeme davacı lehine karar verdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

