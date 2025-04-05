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Avukatı Pehlivan, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı: "Mağduriyetimi değil, cesaretimi gösterin"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden avukatı Mehmet Pehlivan, "Hukuki bir konu üzerine konuşurken çok anlamlı bir söz söyledi: ‘Mağduriyetimi değil, cesaretimi gösterin.’ Bu zorlu süreçte onun cesur ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit oldum ve bundan güç aldım” dedi.

Avukatı Pehlivan, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı: "Mağduriyetimi değil, cesaretimi gösterin"
Cansu Akalp

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Pehlivan’ın paylaşımı şöyle:

"Bugün cezaevinde ziyaret ettiğim müvekkilim Ekrem İmamoğlu, hukuki bir konu üzerine konuşurken çok anlamlı bir söz söyledi: ‘Mağduriyetimi değil, cesaretimi gösterin.’ Bu zorlu süreçte onun cesur ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit oldum ve bundan güç aldım. Avukatlar, böylesi zamanlarda mağduriyetlere değil cesarete tanıklık eden, hukuksuzluğa karşı dik duran, adalet mücadelesinin cesur sesleridir. Çünkü savunma, mağduriyetin değil cesaretin, umutsuzluğun değil direnişin sesi olmaktır. Cesaretiyle hukuku savunan, umudu büyüten ve asla boyun eğmeyen tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun. Dayanışma ve mücadeleyle…"

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Silivri tutuklu
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