İmamoğlu'ndan bayram paylaşımı! "Mail, mektup ya da kartlar iletebilirsiniz"

Hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 23 Mart Pazar günü tutuklanan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bayram paylaşımı yaptı. Ramazan Bayramını kutlayan İmamoğlu, kendisine mail yoluyla mesaj iletilebileceğini ya da cezaevine mektup veya kartlar gönderilebileceğini aktardı.

İmamoğlu bahsi geçen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Şimdi ben sizden uzaktayım diye... Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar! Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!

Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız! Ramazan Bayramımız kutlu olsun!

"MAİL YOLUYLA GÖNDEREBİLİRSİNİZ, MEKTUP VEYA KARTLARINIZI İLETEBİLİRSİNİZ"

Bayram mesajlarınızı bilgi@ekremimamoglu.com’a mail yoluyla gönderebilirsiniz. Hepsi bana iletilecek. Ya da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A1-1 Semizkumlar Mah. Çanta Cad. Silivri /İstanbul adresine mektup veya kartlarınızı iletebilirsiniz"