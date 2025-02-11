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İmamoğlu'ndan, CHP'li belediyelere terör soruşturmasına tepki: Cumhurbaşkanlığı makamı kimseye babasından miras değil

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.02.2025 10:59
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İstanbul'da sabah saatlerinde CHP'li belediyelere düzenlenen terör operasyonunda aralarında başkan yardımcılarının da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi. İmamoğlu iktidara sert çıkarak, "Cumhurbaşkanlığı makamı kimseye babasından miras değil." değil dedi ve, "Sandık gelecek. 1 kişi gidecek, her şey değişecek!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan, CHP'li belediyelere terör soruşturmasına tepki: Cumhurbaşkanlığı makamı kimseye babasından miras değil

İstanbul bugüne de operasyonla uyandı. Terör örgütü PKK’nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği ’kent uzlaşısı’ adı altındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar, seçimlerden sonra her nedense aniden ‘terörist’ ilan ediliyor.

Tıpkı 65 yaşında ‘terörist’ ilan edilen Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer gibi.

31 Mart seçimlerinde AK Parti’den 12 ilçe belediyesi kazanan, İstanbul’da 26 ilçe belediye başkanlığı kazanan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde rakibine 1 milyon oy fark atan partimizin başarısını sindireceksiniz. Öyle ya da böyle sindireceksiniz. Siyasal depresyonlarınıza, yargıyı alet ederek, çeşitli kılıflara sarılan siyasi operasyonlarınızla bu milletin gözünü boyamanıza dün de izin vermedik bugün de vermeyeceğiz.

İktidar koltuğu da, Cumhurbaşkanlığı makamı da kimseye babasından miras değil. Kimsenin tapulu malı da değil. Sadece milletin malı. Kendisini millet iradesinin üzerinde gören, kendisini milletin efendisi zanneden 1 kişinin kaprislerine memleketi alet etmenin faturasını ödüyoruz.

Hayat pahalılığı ile ödüyoruz

Geçim sıkıntısıyla ödüyoruz

Sosyal çürümeyle ödüyoruz.

Siyasal çürümeyle ödüyoruz

İşte bu çürümüş düzenin çürük elmalarını temizlemek, Türkiye’mizi hak ettiği demokrasi ve refaha ulaştırmak için yola çıktık, erken seçim istiyoruz. O sandık erkenden gelecek. Sandık millet isteyince gelir, siz isteyince değil.

Sandık gelecek. 1 kişi gidecek, her şey değişecek!

İstanbul'da CHP'li çok sayıda belediyeye terör soruşturması: Gözaltılar var İstanbul'da CHP'li çok sayıda belediyeye terör soruşturması: Gözaltılar var
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul terör operasyonu belediye
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